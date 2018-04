Fußball Spitzenduo zieht einsam seine Kreise

Crailsheim / Willi Hermann

Ilshofen II hat mit seinem Erfolg Leukershausen endgültig aus dem Rennen um die ersten beiden Plätze eliminiert. Auch Gerabronn hat mit dem Sieg über Matzenbach seine Position auf dem Relegationsplatz weiter gefestigt, zumal Gründelhardt in Hengstfeld zuletzt Federn lassen musste.

Für Matzenbach, das dem Spitzenduo am nächsten kommen könnte, steht erneut ein Doppelspieltag an. Matzenbach muss heute Abend nach Leukershausen. Hier werden die Gastgeber nach den beiden Niederlagen zuletzt auf Wiedergutmachung aus sein, um wenigstens den dritten Platz zu verteidigen. Auch Gründelhardt steht gegen Crailsheim II vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Gäste haben sich mittlerweile stabilisiert. Im dritten Freitagsspiel geht es für Satteldorf II gegen Rot am See darum, den Abstand auf Ingersheim und Ellrichshausen im Kampf gegen den Abstieg zu vergrößern.

Am Sonntag hat Tabellenführer Ilshofen II gegen Matzenbach die Möglichkeit, den nächsten Kontrahenten aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze zu werfen. Für den Primus spricht nicht nur die fast makellose Heimbilanz, sondern auch die Tatsache, dass Matzenbach schon ein schweres Spiel in den Beinen hat. Gerabronn ist auf eigenem Platz gegen Hengstfeld ebenfalls klarer Favorit. Mit vier Siegen und vier Unentschieden bei nur drei Niederlagen gehören die Schützlinge von Klaus Zenkert zu den besten Auswärtsteams der Liga.

Vorentscheidungen möglich

Auch am Tabellenende könnten Vorentscheidungen fallen. Brettheim hat sich letzten Sonntag schon Luft verschafft und kann mit einem Heimsieg über Ingersheim die letzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigen. Ellrichshausen steht nach der Niederlage gegen Vellberg absolut mit dem Rücken zur Wand. Der Rückstand auf Ingersheim beträgt fünf und auf Satteldorf II acht Punkte. Alles andere als ein Sieg gegen Bühlertann macht die Lage noch hoffnungsloser. Ein Erfolg im Heimspiel gegen Crailsheim II könnte für Vellberg der entscheidende Schritt weg vom Tabellenende werden. Für Westgartshausen geht es gegen Leukershausen, darum, die Runde in der vorderen Hälfte abzuschließen.

Freitag, 27. April, 18.30 Uhr

Spfr. Leukershausen – FC Matzenbach, SV Gründelhardt – TSV Crailsheim II, Spvgg Satteldorf II – TV Rot am See

Sonntag, 29. April, 15 Uhr

TSV Ilshofen II – FC Matzenbach, TSV Gerabronn – Spvgg Hengstfeld, KSG Ellrichshausen – SC Bühlertann, SV Brettheim – SV Ingersheim, TSV Vellberg – TSV Crailsheim II, SV Westgartshausen – Spfr. Leukershausen