Fußball-Kreisliga B3 Spiel mit Hitzköpfen auf beiden Seiten

Fichtenau / Von Willi Hermann

Auch wenn die Partie gegen Stimpfach aus Unterdeufstetter Sicht angeblich nicht als Derby gesehen wird, litt sie sicher unter den gegenseitigen Animositäten.

Gespräche, Gespräche, Gespräche waren für Unterdeufstettens Abteilungsleiter Joscha Gentner die Grundlage für den unverkennbar vorhandenen Aufschwung des TSV Unterdeufstetten in dieser Kreisliga-B-3-Saison.

„Wir haben mit vielen Leuten geredet und oft war es dann so, dass es hieß, ja wenn der kommt, dann komme ich auch. Wir haben vier Spieler aus der Jugend dazubekommen, sechs oder sieben Leute haben wieder angefangen, dazu haben wir mit Martin Rokowski als Trainer und Andreas Etzel als Co-Trainer zwei gute Leute gewonnen. Außerdem kicken derzeit vier oder fünf Arbeiter von der Tomatenplantage bei uns. Wir hatten meines Erachtens die beste Vorbereitung seit Jahren und es sind derzeit fast immer über 20 Spieler im Training, also denke ich, dass das Ganze auch nachhaltig gut bleibt.“

Die Partie gegen Stimpfach wirft aber sicher einen kleinen Schatten auf den durchaus vorhandenen Aufschwung. Von beiden Seiten wurden immer wieder Animositäten ausgetauscht. Zusätzlich sicher angefacht von der inkonsequenten Spielleitung des Unparteiischen, obwohl jener sicher keine Seite bevorzugt hat.

Enger und holpriger Platz

Die ersten Minuten gehörten eindeutig den Gästen, die mit dem böigen Wind im Rücken ihre Angriffe mit weiten Bällen vortrugen. Auf dem engen und holprigen Platz kam es dabei von Beginn an zu vielen Zweikämpfen und dadurch logischerweise auch zu Fouls. So fiel auch die Führung der Gäste: Patrick Stegmeier wurde fast 30 Meter vor dem Tor regelwidrig an der Ballannahme gehindert. Den fälligen Freistoß setzte Sascha Tremmel unhaltbar in den linken Winkel.

Erst nach fast einer halben Stunde kam Unterdeufstetten erstmals gefährlich vors Gästetor. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Daniel-Cosmin Gut war die Gästeabwehr nicht richtig im Bilde, doch Jonas Rieger drosch den Ball am Ende über die Latte. Der Stimpfacher Gegenzug war eigentlich die beste Szene der gesamten Partie. Einen feinen Pass von Sascha Tremmel ließ Patrick Stegmeier gekonnt durch die Beine, sodass Thomas Täger alleine in Richtung Tor laufen konnte. Beim Versuch, Torspieler Marcel Gensmatel zu umkurven, fischte ihm jener aber das Leder vom Fuß.

Nach dem Seitenwechsel kam Unterdeufstetten, das jetzt die Windunterstützung hatte, zunächst besser zurecht. Fast vom gleichen Punkt wie zuvor Sascha Tremmel durfte der eingewechselte Ioan-Mihai Barna nur wenige Minuten nach Wiederbeginn ebenfalls einen Freistoß schießen. Jener landete, obwohl Fabian Riek noch mit den Fingerspitzen dran war, zum Ausgleich im rechten oberen Toreck.

Zwei Platzverweise

Danach stellten beide Mannschaften für eine Weile das Fußballspielen ein. Zunächst ließ sich Stimpfachs Tremmel nach einem Foul von Andreas Etzel zu einer verbalen Entgleisung hinreißen. Wenige Minuten später revanchierte sich Ioan-Mihai Barna mit einem Schlag für ein Foul von Achim Ries. Beide durften folgerichtig mit Rot vorzeitig zum Duschen.

In den Schlussminuten wurde es dann noch einmal fußballerisch spannend. Zunächst brachte Sergiu-Dan Barboni die Gastgeber nach einer Ecke in Führung. Nur wenig später konnte Stegmeier nach einem von Achim Ries zur Überraschung aller flach in den Strafraum gespielten Freistoß wieder ausgleichen.

Schon in der Nachspielzeit freuten sich die Unterdeufstetter Anhänger dann über den vermeintlichen Siegtreffer. Nach einem Freistoß von der Mittellinie aus ließ Fabian Riek den Ball nach vorne abprallen, doch Niklas Utz, der den Ball ins Netz schoss, stand aus Sicht des Schiedsrichters im Abseits. So blieb es beim Unentschieden. – Reserven: 2:3