Fußball Spannung und Hektik auf der Gaildorfer Bleichwiese

Gaildorf / Jürgen Kleinhans

Das Spitzenspiel zwischen dem TSV Gaildorf und dem VfL Mainhardt war von Taktik, Spannung und Hektik geprägt. Die Mainhardter übernahmen von Anfang an das Kommando. Gaildorf spielte die gesamte Zeit über mit tiefstehender Taktik, wohl wissend, dass der schnelle Gästesturm nicht zur Entfaltung kommen darf. Mit Konterangriffen sollten Mainhardt Nadelstiche zugefügt werden.

So geschah es dann in der fünften Minute, als Athanasios Thomos im Strafraum gefoult wurde und er den Strafstoß zum 1:0 verwandelte. In der Folgezeit beherrschten die Gäste das Spiel. In der 10. Minute gab’s für sie eine Doppelchance, die allerdings Gaildorfs Torhüter Niklas Diemer entschärfte. In der 28. Minute parierte Diemer einen Torschuss zum Eckball. Im Anschluss landete der Ball an der Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug erneut ein Pfostenschuss der Mainhardter ein. Im Gegenzug musste Luca Strenger freistehend vor dem VfL-Torhüter für eine Vorentscheidung sorgen.

Die zweite Hälfte begann, wie die ersten 45 Minuten endeten. Mainhardt musste kommen, eine Niederlage konnten sie sich nicht leisten. So fiel in der 65. Minute das 1:1 durch Daniel Vogel. In den letzten 20 Minuten lockerte der TSV dann das Spielsystem, so dass es auf beiden Seiten noch zu guten Einschussmöglichkeiten kam, die letztendlich Hektik auslösten und die Spieler Georgios Koukouliatas und Tobias Kleinhans Gelbrot und Rot sahen. Zufrieden waren die zahlreichen Zuschauer, denn sie erlebten ein Fußballspiel, das alles bot.

TSV Gaildorf: Niklas Diemer, David Braxmaier, Fabian Kleinhans, Robin Fritz, Tom Zecha, Tobias Kleinhans, Georgios Koukouliatas, Michael Schenke, Jürgen Schaile, Luca Strenger, Athanasios Thomos, Mario Siegele, Jannik Hägele, Marco Lutz, Scheriyar Halim, Lukas Kühneisen.