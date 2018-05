Fußball Souveräner 3:1-Erfolg in Stetten

Souveräner 3:1-Erfolg in Stetten

Stetten / Sebastian Karg

Das Spiel startete direkt mit einer guten Tormöglichkeit von Daniele Hüttl in der dritten Spielminute. Die „Gelb-Schwarzen“ begannen gleich sehr druckvoll. In der 14. Spielminute schloss Tim Messner mit einem strammen Schuss aus der Distanz entschlossen ab und erzielte damit die Führung für die Gäste.

Messner lag rund eine Viertelstunde später auch das 2:0 auf dem Fuß, als er einen Freistoß nur knapp am Tor der Einheimischen vorbeisetzte. Nach einer halben Stunde Spielzeit scheiterte Tamás Herbály mit einer Großchance an Stettens Torspieler Jannik Hauber. Anschließend wurden die Hausherren stärker. Sie bauten Druck auf das Gästetor auf. Allerdings erspielte sich der Aufsteiger aus dem Unterland keine hochkarätigen Chancen und versäumte es so, zum Ausgleich zu kommen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Tamás Herbály nach Zuspiel von Tim Messner stattdessen das 2:0 für die Hohenloher. Nachdem SGSK-Goalgetter Serden Bakacak den Ball an den Querbalken des Crailsheimer Gehäuses gehämmert hatte, ertönte der Halbzeitpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Johannes Röhrig.

Daniele Hüttl tütet den Sieg ein

Die erste Gelegenheit der zweiten Spielhälfte gehörte den Gastgebern. Spielführer Maurizio Hönnige verpasste nach einem langen Ball den Anschlusstreffer. Danach waren die Gäste wieder die aktivere Mannschaft. Für ihren Aufwand wurden die Horaffen in der 56. Spielminute mit dem 3:0 belohnt. Eine schöne Flanke von Bubacarr Saidy köpfte Daniele Hüttl ins Netz.

Im Anschluss wären bei einer besseren Chancenverwertung noch weitere Treffer für die Gäste möglich gewesen. In der 75. Spielminute kam Tim Messner nach gelungener Vorarbeit von Moritz Gentner beispielsweise zu einem guten Abschluss. Auf der anderen Seite ergaben sich Chancen für Serden Bakacak und Thomas Lunzer, die beide von Crailsheims Keeper Thomas Weiß vereitelt wurden.

Sven Gatnar traf in der Schlussphase noch zum 1:3 aus Stettener Sicht, der Treffer war jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik. Die letzte Chance der Partie hatte Daniele Hüttl kurz vor Spielende, aber es blieb beim 3:1 für den TSV Crailsheim.

SG Stetten-Kleingartach – TSV Crailsheim 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Tim Messner (14.), 0:2 Tamás Herbály (45. + 1), 0:3 Daniele Hüttl (56.), 1:3 Sven Gatnar (81.)

TSV Crailsheim: Weiß, H. Wolf, Hossner, Hüttl, Rümmele (74. Krebs), Hertfelder (69. Düll), Messner, Wagemann (81. Lopez), Saidy (69. Gentner), Weinberger, Herbály