Crailsheim Sophia Klärle führt TSV zum Erfolg

Crailsheim / Günther Herz

Die Fußballerinnen des TSV Crailsheim hätten in die Partie gegen den Hegauer FV nicht besser starten können. Bereits nach exakt 51 Sekunden erzielte Sophia Klärle mit einem wunderbaren Schuss aus 18 Metern das 1:0 für ihre Farben. Wenn man so früh in Führung geht, wirkt sich das in den Köpfen des führenden Teams nicht immer so positiv aus. Von außen hatte man jedenfalls den Eindruck, als würden die Crailsheimerinnen diesen Ergebnis­stand ab diesem Zeitpunkt nur noch verwalten wollen. Jedenfalls nahmen die Gäste nach wenigen Minuten das Spielgeschehen in die Hand und zogen ihrerseits ein sehr gutes Kombinationsspiel auf. Sie ließen die Gelb-Schwarzen mehr laufen, als ihnen lieb war.

Zwar hatten die Badenerinnen bis zur 28. Minute auch keine absolut zwingende Torchance, aber der neutrale Zuschauer konnte den Eindruck bekommen, dass Hegau eines der besseren Teams ist, die bisher im Schönebürgstadion gastierten. Ein Ballverlust im TSV-Mittelfeld ging dem Ausgleichstreffer der Hegauerinnen voraus. Über halb links setzten sie sich glänzend durch. Der erste Versuch ging an den Pfosten, den Abpraller verwandelte Lea Scharf aus kurzer Distanz zum mehr als verdienten Ausgleich.

Kurz danach hatte auch Crailsheim nach einer Standardsituation eine Torchance. Sophia Klärle zirkelte einen Freistoß in zentraler Position aus knapp 18 Metern in die rechte untere Ecke. Die gute Torhüterin konnte den platziert getretenen Ball gerade noch um den Torpfosten lenken. Aber auch Hegau hätte den Führungstreffer markieren können. Nach einem Eckstoß nahm die auffälligste Spielerin der Badenerinnen, Luisa Radice, den Ball fünf Meter vor dem Tor volley und verfehlte nur knapp das gut gehütete Gehäuse von Nadine Steiner.

Vor der Halbzeit hatten die Gastgeberinnen noch zwei Chancen. Zuerst konnte Luisa Scheidel den Ball nach einer Flanke von Bianca Uhl aus fünf Metern nicht im Tor unterbringen. Auch Sarah Herrmann zeichnete sich noch als gute Freistoßschützin aus. Von der rechten Seite traf ihr vehementer Schuss genau den rechten Winkel. Doch die Torhüterin boxte den Ball gerade noch weg.

Die Halbzeitansprache des Crailsheimer Trainerteams hatte offensichtlich gefruchtet. Crailsheim spielte nun wesentlich konzentrierter und ging auch besser in die Zweikämpfe. Hegau war von der Spielweise der Horaffen sichtlich beeindruckt und brachte kaum mehr gefällige Kombinationen zustande. Das Spiel fand nun überwiegend in der Hälfte der Gäste statt. Die Gastgeberinnen trugen schön von außen ihre Angriffe vor. Die Hausherrinnen verfehlten knapp einige Hereingaben oder verwerteten diese nicht optimal.

In der 84. Minute herrschte leichte Konfusion im Hegauer Strafraum. Clever wurde das Spielgerät auf Sophia Klärle zurückgelegt. Sie traf aus 14 Metern unhaltbar ins rechte obere Toreck zum 2:1. Jetzt wurde Crailsheim noch druckvoller und nutzte die Verwirrung in der Hintermannschaft gnadenlos aus. Nach einem Eckstoß köpfte Luisa Scheidel zum 3:1-Endstand ein.