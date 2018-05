Leichtathletik Simon Vogt trotzt internationaler Konkurrenz

Crailsheim / lacr

Simon Vogt, Crailsheimer Hammerwurf-Talent imponiert in Brixen und im Odenwald mit guten Leistungen.

Ein strammes Programm hat sich Simon Vogt vom TSV Crailsheim am Wochenende vorgenommen. Mit seiner Hammerwurfweite von 61,22 Meter hat er sich als Vertreter Baden-Württembergs für das 36. Brixia Meeting qualifiziert. Weiter stand ein Start beim Internationalen Hammerwurftreffen in Fränkisch Crumbach an.

In Brixen nahmen die Ländermannschaften aus Bayern, Baden-Württemberg, das Nationalteam aus Slowenien und 15 weitere Mannschaften aus den Regionen Norditaliens teil. Pro Mannschaft durfte nur ein Teilnehmer an den Start gehen. Simon Vogt wurde der erste Versuch ungültig gegeben, was ihn aus dem Rhythmus brachte, da er bei den fremdsprachigen Kampfrichtern keine Erklärung für den ungültig gegeben Versuch bekam. Im vierten Versuch konnte er sich noch auf 58,50 Meter steigern, was Rang sechs bedeutete. Die Siegesweite von Merlin Hummel (Bayern) wurde mit 65,21 Meter gemessen.

Am nächsten Tag stand mit dem Start beim Internationalen Sparkassen-Hammerwurfmeeting in Fränkisch Crumbach ein weiterer Vergleich auf dem Programm. Begleitet von Trainer Otto Braun ging die Reise tief in den Odenwald.

Am Wettkampf nahmen alle deutschen Spitzenwerfer außer Merlin Hummel teil, der den Reisestress von Brixen in den Odenwald nicht auf sich nehmen wollte. Simon Vogt stand nach den Meldeergebnissen auf Rang vier, hinter dem Engländer Harry Ilyk und den beiden deutschen Spitzenwerfern Sören Hilbig und Raphael Winkelvoos, die sich beide bereits für die Europameisterschaften in Györ qualifiziert haben. Der schnelle Betonkreis kam vor allem Sören Hilbig zugute, der seine Bestweite auf 73,34 Meter schraubte und den Wettbewerb vor Raphael Winkelvoss gewann. Winkelvoss kam als Zweiter auf 70,75 Meter, aber auch der Kampf um Platz drei war interessant. Simon Vogt begann sicher mit einem Wurf über 54,47 Meter und steigerte sich auf gute 58,66. Ein schöner Erfolg für Simon Vogt, der seinen nächsten Start beim Werfertag am 31. Mai auf dem heimischen Ring im Schönebürgstadion haben wird.