Frauenfußball Sieg mit bitterem Beigeschmack

Crailsheim / Günther Herz

Offensiver ausgerichtet als in den Spielen zuvor, begann Crailsheim gegen den Tabellensechsten Sand das Spiel. Von Anfang an war deutlich zu erkennen, dass das gesamte Crailsheimer Team um jeden Ball fightete und den spielstarken Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen wollte.

In der ersten Viertelstunde war vom SC Sand nicht viel zu sehen und die gefälligeren Spielkombinationen kreierten überwiegend die Crailsheimerinnen. Über die rechte Seite wurden die Angriffe von Melike Baki mit pfeilschnellem Tempo vorgetragen, sodass die Defensivkräfte der Badenerinnen ein ums andere Mal das Nachsehen hatten.

Wollte die wieselflinke Pädagogikstudentin die ersten Angriffe noch selbst abschließen, gelang es ihr in der Folge immer besser, ihre mitgelaufenen Mitspielerinnen zu bedienen. Eine flache Hereingabe von Baki fand ihre Abnehmerin in Person der heute sehr starken Celine Pollak. Sie nahm den Ball mit links an und legte ihn mit dem rechten Fuß vorbei an der sehr guten Torspielerin Kristina Kober zum verdienten 1:0 in der 12. Spielminute.

Ausgeglichenes Spiel

In der Folgezeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ein schön vorgetragener Angriff der Gäste bis zur Grundlinie wurde mit einem platzierten Schuss von Natalie Hezel unhaltbar in die linke untere Ecke zum 1:1 abgeschlossen.

Dass die Moral der Crailsheimerinnen in Takt ist, bewiesen sie gleich nach dem Wiederanspiel. Erneut war es Melike Baki, die einen schönen Diagonalpass von Luisa Scheidel aufnahm. Sie bediente mustergültig Celine Pollak, die keine Mühe hatte, aus kurzer Entfernung die Gästekeeperin zum zweiten Mal zu überwinden (27.). Bis zur Halbzeitpause hatte sowohl Luisa Scheidel als auch Melike Baki die Gelegenheit, frei vor der Torspielerin das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Beide Male war Kristina Kober jedoch die Siegerin.

Julia Specht mit klugen Pässen

Ohne die etatmäßige Mittelstürmerin Simone Klenk, die sich vor ihrer Verletzung ganz in den Dienst der Mannschaft stellte, musste die zweite Hälfte angegangen werden. Für sie kam die junge Julia Specht ins Spiel. Sie machte ihre Sache im Mittelfeld sehr gut und konnte durch kluge Pässe in die Spitze immer wieder gefallen.

Allerdings zog sich die Crailsheimer Elf nun zu sehr in die Defensive zurück. Der Gegner nahm dies dankbar an und ließen seinerseits Ball und Gegner laufen. Eigentlich war es eine Frage der Zeit, bis Sand den Ausgleich hätte erzielen müssen. Ein ums andere Mal brannte es im Crailsheimer Strafraum lichterloh.

Mit Glück und Geschick überstand das Team diese Phase. Ein schlechter Rückpass einer Sander Spielerin war der Anlass für die nimmermüde Melike Baki, diesem nachzusetzen – was ihr auch aufgrund ihrer immensen Schnelligkeit gelang. Sie schüttelte alle ihre Verfolgerinnen ab und umspielte auch noch überlegt die herauslaufende Torhüterin zum 3:1 in der 76. Spielminute.

Ein nie aufgebender Gegner rannte die letzte Viertelstunde auf das Tor der Crailsheimerinnen an. Außer einem Freistoßtor in der 90. Spielminute, bei dem eine Sander Spielerin dem Ball mit dem Kopf eine leichte Richtungsänderung gab, war nichts Zählbares für Sand zu erreichen. Mit Glück und Geschick fuhren die Crailsheimerinnen ihren zweiten Heimsieg in Folge ein.