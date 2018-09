Frauenfußball-Regionalliga Sieg kurz vor Schluss sichergestellt

München / Günther Herz

Lisa Wich erzielt in München zwei Minuten vor Spielende das entscheidende Tor für Crailsheim.

Das Sportgelände von Wacker München liegt gerade mal zehn Minuten von der Wiesn entfernt. Der Manager der Wacker-Elf, Walter Sedlmeier, hatte schon seine Krachlederne angezogen, um nach einem Sieg seiner Mannschaft diesen auf dem größten Volksfest der Welt dann auch gebührend zu feiern. Aber die Frauen und das Coaching-­Team des TSV Crailsheim hatten sich an diesem stürmischen Sonntag vorgenommen, den Münchnern die Festfreude gehörig zu verderben. Das ist ihnen im Regionalliga-Spiel durch das späte Tor von Lisa Wich dann auch gelungen.

In der zweiten Minute wurde Simone Klenk mit einem schönen Pass in die Schnittstelle auf die Reise geschickt. Verfolgt von gleich drei Gegnerinnen konnte sie sich trotzdem durchsetzen. Ihr Abschluss verfehlte jedoch ganz knapp das Tor. Die Wacker-Spielerinnen antworteten mit energischen Angriffen und brachten mit mehreren Standardsituationen Gefahr vor das von Nadine Steiner gut gehütete Tor. Mitte der zweiten Halbzeit kam Crailsheim zu einem Eckstoß. Diesen verlängerte Simone Klenk artistisch im Flug mit der Hacke. Das Spielgerät verfehlte jedoch knapp das Gehäuse.

Crailsheim hatte zwei kritische Momente zu überstehen, in denen die vielbeinige Abwehr den Ball wieder aus der Gefahrenzone brachte. Das Umschaltspiel bei Crailsheim brachte auch die Münchner mehrmals in Bedrängnis. So war es Melike Baki, die häufig über rechts das Laufduell gewann und mehrere gute Flanken schlagen konnte. Eine davon wurde zum Torschuss, landete jedoch nur auf dem Torgebälk. Ein weiteres Mal war die schnelle Sozialpädagogik-Studentin auch in zentraler Position ihrer Gegenspielerin entwischt. Ihren fulminanten Schuss konnte die gute Torspielerin gerade noch an die Latte lenken. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein abwechslungsreiches Spiel mit mehr Ballbesitz der Münchnerinnen, aber den besseren Chancen aufseiten der Crailsheimer.

In zweiter Halbzeit präsenter

Der TSV war in der zweiten Halbzeit dann präsenter, gewann nun auch viele zweite Bälle. Maren Schmitt hatte nach zwei Minuten gleich eine Torchance. Sie zog mit links in zentraler Position an der Strafraumkante ab. Der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Nach einer Viertelstunde nahm Wacker das Spielgeschehen wieder mehr in die Hand. Crailsheim hatte wieder einige brenzlige Situationen, meist nach Standards des Gegners, zu überstehen. Sie setzten mit schnellem Umschaltspiel dagegen.

So war es die frisch eingewechselte Lisa Wich, die sich über halb rechts durchsetzen konnte. Sie versuchte, mit einem Heber den Ball über die herausstürzende Münchner Keeperin ins Ziel zu bringen. Die Kugel flog nur um Haaresbreite am linken Pfosten vorbei.

Das Spiel ging am Ende hin und her. Ein weiterer Zuckerpass von Juliane Klenk in der 88. Minute war es, der die an der Mittellinie lauernde Lisa Wich zur rechten Zeit auf den Weg zum Tor schickte. Sie schüttelte im Laufduell ihre Gegenspielerin ab und schob die Kugel abgeklärt an der Torhüterin vorbei in die rechte untere Ecke zum umjubelten 0:1 ein. Crailsheim fuhr somit den zweiten Auswärtssieg hintereinander ein.

Wacker-Manager Sedlmeier und dessen Frau ließen sich aber nicht davon abhalten, auf die Wiesn zu gehen. „Es gehört sich so für einen waschechten Bayern“, erklärte der immer gut gelaunte Funktionär.