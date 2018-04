Fußball Oberrot spielt zweimal Unentschieden

Oberrot / David Knobel und Daniel Frank

Der FC Oberrot trennt sich von der SK Fichtenberg und auch von derSVG Kirchberg/Murr zu Hause jeweils mit 1:1.

Ein laues Frühjahrsderby bekamen die zahlreichen Zuschauer am Karsamstag im Oberroter Rottalsta- dion geboten. Daher ist der Spielverlauf auch schnell erzählt. Die erste Halbzeit geizte an Höhepunkten. Oberrots einzige Tormöglichkeit resultierte aus einer verunglückten Flanke von Jonas Wieland, die bereits nach zwei Minuten auf der Latte des SKF-Tores landete. Fichtenberg ließ mit gelegentlichen Kontern aufhorchen. So landete der Kopfball von Simon Gutekunst sicher in den Armen von FCO-Torhüter Daniel Bogner. Auch Jannik Fritz fand nach 35 Minuten in Oberrots Schlussmann seinen Meister. Daniel Papadopoulus platzierte einen Freistoß kurz vor der Halbzeit am Außenpfosten, aber auch hier wäre Daniel Bogner zur Stelle gewesen. Die zweite Hälfte bot ebenso wenige Highlights, jedoch sprang hierbei etwas Zählbares heraus. Markus Bauer brachte den FCO nach 50 Minuten in Führung. Lucas Puppe hatte in die Mitte geflankt, wo Bauer aus fünf Metern einköpfte. Als es nach 56 Minuten nach Foul von Marc-Kevin Aller an Philipp Elfmeter gab, verpasste es Lucas Puppe die Führung auszubauen. Dies rächte sich kurze Zeit später. Auf Vorlage von Jannik Fritz besorgte Daniel Papadopoulus den nicht unverdienten 1:1-Ausgleich in der 61. Minute. Fazit: Der FCO setzt seine lethargische Vorstellung in der Rückrunde fort.

Am Ostermontag erwartete der FC Oberrot die SVG Kirchberg/Murr und kam erneut über ein 1:1 nicht hinaus. Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeichnete sich ab, dass keine gute Partie zu erwarten war. Die SVG Kirchberg/Murr setzte in der 24. Minute das erste Lebenszeichen mit einem schönen Treffer zur 1:0-Führung. Stürmer Cristian Sorodoc wurde im Strafraum sträflich allein gelassen. Vom der Oberroter Mannschaft wurde bis zur 38. Minute kein Torschuss abgegeben. Philipp Kees kam nach einem Getümmel in Strafraum an den Ball, doch er schaffte es nicht, ihn im Gehäuse unterzubringen. In der 43. Minute versuchte es auch Lucas Puppe aus sechs Metern, doch auch er machte dem Torhüter keinerlei Mühe. Mit dieser knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach der Pause bemühte sich der FC Oberrot das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen. Mit dem schönsten Spielzug des Tages brachte Holger Grün Stürmer Markus Bauer in Szene. Doch auch er schaffte es nicht den Ball am Torhüter vorbei ins Tor zu bringen. Erst der Befreiungsschlag von Wilhelm zappelte per Eigentor zum 1:1 im Netz.

FC Oberrot: Daniel Bogner, Markus Wurst, Simon Kühnle (52. Philipp Kees), Jonas Wieland, Steffen Hägele, Markus Bauer, Holger Grün, Maximilian Benz, Matthias Wieland (54. Nico Adolf), Lucas Puppe (79. Pascal Petermann), Nick Kübler (72. Lukas Knapp), Philipp Kees.