Fußball Schrozberg verliert mit Schlusspfiff

Schrozberg / Von den Vereinen

TSV Schrozberg – TSV Laudenbach 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Ralf Richter (90. +2)

In einem klassischen 0:0-Spiel neutralisierten sich beide Mannschaften vor dem letzten torgefährlichen Drittel. Ein Lattentreffer der Schrozberger war eines der wenigen Highlights. Beide Mannschaften waren im Abschluss zu ungenau oder auf dem Weg zu selbigem zu unpräzise. Als sich beide Mannschaften und Zuschauer mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, drückte Gästekapitän Ralf Richter den Ball in der Nachspielzeit über die Linie.

FC Billingsbach – TSV Althausen-Neunkirchen 1:2 (1:2)

Tore: 1:0 Fabian Kettelhack (17.), 1:1 Benedict Brümmer (24.), 1:2 Fabian Kettelhack (45.)

Nach 17 Minuten geriet der FC nach einem Eckstoß in Rückstand. Wenig später konnte sich Leon Vogel auf der Außenbahn durchsetzen und Benedict Brümmer am kurzen Pfosten den Ausgleich auflegen. Kurz vor der Halbzeitpause traf Fabian Kettelhack zur erneuten Gästeführung. Die zweite Hälfte war schwere Kost für alle Fußballliebhaber. – Reserven: 3:1

TSV Blaufelden – SV Rengershausen 6:0 (1:0)

Tore: 1:0 Ralf Möbius (FE 8.), 2:0 Patrick Weidlich (53.), 3:0 Adrian Heger (66.), 4:0 Michael Huss (70.), 5:0 Patrick Weidlich (73.), 6:0 Ralf Möbius (FE 88.)

Schon in den ersten Minuten waren die Hausherren das spielbestimmende Team. Die Hintermannschaft der Gäste konnte einen Angriff nur durch ein Foul am Blaufelder Patrick Weidlich im Strafraum stoppen. Den Strafstoß verwandelte verwandelte TSV-Keeper Ralf Möbius souverän. Bis zum Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. Danach spielten die Hausherren jedoch ein richtiges Torfeuerwerk ab. Mit zwei Kopfballtreffern erzielten mit Patrick Weidlich und Adrian Heger die beiden kleinsten Blaufelder Feldspieler die Tore zum vorentscheidenden 3:0-Zwischenstand in einer einseitigen Partie. – Reserven 3:1