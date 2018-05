Fußball-Kreisliga B4 Schrozberg macht’s ganz souverän

Blaufelden / Von den Vereinen

Die drei Mannschaften aus dem HT-Land in der Kreisliga B4 holen am Sonntag sieben Punkte.

TSV Blaufelden – SV Harthausen

0:0

Bei sommerlichem Wetter schaffte der TSV Blaufelden gegen den Tabellenvierten ein verdientes Unentschieden. Trotz heißer Temperaturen begann die Heim­elf mit viel Schwung die ersten 45 Minuten. Der SV Harthausen hatte den Hausherren zunächst nichts entgegenzusetzen. Mit Adrian Heger und Patrick Weidlich, die beide im Strafraum frei zum Schuss kamen, hatte der TSV Blaufelden beste Chancen auf den Führungstreffer. Doch der gut aufgelegte Torhüter des SV hielt das 0:0. In der Folge gab es ein aufreibendes Spiel für beide Teams. Blaufelden investierte viel, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Vonseiten der Gäste tat sich erstaunlich wenig, bis auf ein paar Fernschüsse waren Torchancen Mangelware. Mit dem Ergebnis kann Blaufelden trotz allem zufrieden sein, wenn auch nach so einem Spiel mehr möglich gewesen wäre.

TSV Schrozberg – SV Westernhausen/Krautheim 2 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Jonas Meuder (11.), 2:0 Thorsten Weller (38.), 3:0 Marco Flaig (50.), 4:0 Dominik Brenner (80.)

In einer sommerlichen Partie setzten sich die Gastgeber verdient und deutlich durch. Gegen schwache Gäste konnte Jonas Meuder im Nachschuss nach einem Standard aus 25 Metern das 1:0 markieren. Nach einem Konter erzielte Schrozbergs Thorsten Weller das 2:0 nach schöner Vorarbeit von Lars Lulay. In der zweiten Hälfte konnte sich der Schrozberger Keeper einmal auszeichnen, bevor Marco Flaig den Sack zumachte. Dominik Brenner durfte sich im Anschluss auch noch in die Torjägerliste eintragen und den Endstand markieren.

SGM Creglingen 2/Bieberehren – FC Billingsbach 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Chris Reckwardt (43.), 1:1 Julian Markert (60.), 1:2 Lukas Häberlein (75.), 2:2 Hannes Gackstatter (85.), 2:3 Dirk Kleinert (90.)

Mit einem Tor in allerletzter Minute sichert Dirk Kleinert dem FC Billingsbach den Sieg bei der SGM Creglingen 2/Bieberehren, die das Spiel kurz zuvor in der 85. Minute noch ausgeglichen hatte. Am nächsten Sonntag trifft der FCB auf den SV Mulfingen 2.– Reserven: 0:1