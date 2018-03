Fußball Schrozberg gelingt die Überraschung

Schrozberg / Willi Hermann

FC Billingsbach – SGM Markelsheim/Elpersh. II 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Steffen Kümmerer (9.)

Billingsbach zeigte sich im Vergleich zum letzten Spiel klar verbessert. Besonders im ersten Durchgang hatte der FC deutlich mehr Spielanteile als die Gäste aus dem Taubertal. Schon nach neun Minuten gelang Steffen Kümmerer nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die Führung. Kurz danach hatten Benedikt Hanisch und Johannes Gröber gute Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie ausgeglichener, wobei die Gastgeber kaum etwas zuließen und die Führung so eigentlich nie ernsthaft in Gefahr geriet.

TSV Schrozberg – SV Edelfingen 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Stefen Hefke (48.), 2:0 Rudi Rohr ((60.), 2:1 Sandro Wolfart (80.)

In einem temporeichen Spiel setzten sich die Gastgeber hoch verdient durch. In der ersten Hälfte ließ Schrozberg noch viele gute Möglichkeiten zur Führung liegen. Besser machte es Steffen Hefke kurz nach der Pause. Nach einem Standard von Matthias Wetzel nahm er den Ball volley und erzielte die Führung. Gut zehn Minuten später traf der starke Rudi Rohr mit einem wahren „Torpedo“ genau in den Winkel. Danach versuchte Edelfingen noch die Partie zu drehen und konnte zehn Minuten vor Schluss nach einem langen Ball auf Sandro Wolfart verkürzen. Mehr ließ die Heimelf aber nicht mehr zu. – Reserven: 2:2

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Blaufelden 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Patric Kober (34., FE), 0:2 Fabian Wernau (82.), 0:3 Johannes Lenkner (87.)

Per Strafstoß brachte Patric Kober die Gäste vor der Pause in Führung. Als die Gastgeber in der Schlussphase alles nach vorne warfen, nutzten die Gäste durch Fabian Wernau und Johannes Lenkner zwei Konter zur Entscheidung.