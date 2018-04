Fußball Schiri im Mittelpunkt

Hessental / Claudio Fierro

Nach einer ersten halben Stunde ohne Höhepunkte waren es die Gastgeber, die durch Slawek Radzik die ersten beiden großen Möglichkeiten hatten. Kurz vor Ende der ersten Hälfte wurde es dann turbulent: Zuerst verwandelte Marius Keck sehenswert einen Freistoß aus 20 Metern, und nur eine Minute später tauchte er erneut gefährlich vor dem Hessentaler Tor auf, doch dieses Mal konnte Eugen Frescher parieren. Bereits in der Nachspielzeit kam Schiele nochmals zu einem Abschluss aus der Distanz, doch TSG-Keeper Manuel Bauer war zur Stelle.

Die zweite Halbzeit begann genauso harmlos wie die erste. Danach sollte der bis dahin ordentlich leitende Schiedsrichter in den Mittelpunkt geraten: Zuerst drosch Radzik einen fragwürdigen Freistoß aus 30 Metern aufs Tor. Der Ball wurde unhaltbar von der Mauer abgefälscht. Zwei Minuten später zog Hajian an der Strafraumgrenze ab und Bretthauer hielt aus abseitsverdächtiger Position den Fuß zum 2:1 hin. Die Partie war nun vollständig gekippt und Hessental am Drücker. Nach einem weiteren Freistoß kam Befus am zweiten Pfosten zum Kopfball und nickte zum 3:1-Endstand ein.

Hessental – Kirchberg 3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Marius Keck (43.), 1:1 Slawek Radzik (62.), 2:1 Jakob Bretthauer (65.), 3:1 Alexander Befus (78.)

TSG Kirchberg: Bauer, Botsch, Ludwig, Spolwind (46. Sorg), Bessinger, Groh, Lutscher (70. Becker), Grasmüller, Raabe, Keck, Labusga (35. Kindler)