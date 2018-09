Fußball-Landesliga Satteldorf zeigt Öhringen die Grenzen auf

Satteldorf / Andreas Etzel

Nach dem verlorenen Volksfestderby gelingt den Satteldorfer Landesligakickern eine eindrucksvolle Wiedergutmachung.

Von Beginn an war die Spielvereinigung besser im Spiel als der Verbandsligaabsteiger TSG Öhringen. Satteldorf setzte die Heimelf früh unter Druck. In der 9. Minute war es dann so weit: Nach einem Ballgewinn von Patrick Beck kombinierte sich Satteldorf über Eberlein und Michael Etzel nach vorne. Die scharfe Flanke von Etzel lenkte ein Gegenspieler unglücklich ins eigene Tor ab. Das überfällige 0:1 für die Gäste. Nach dem Führungstreffer blieb Satteldorf weiter die aktivere Mannschaft und erhielt in der 15. Minute einen Freistoß. Tobias Becker schlenzte jenen gezielt auf den Kopf von Patrick Beck, der überlegt ins lange Eck zum 0:2 einköpfte. Öhringen fand danach etwas besser ins Spiel, dennoch waren die Offensivaktionen zu harmlos für die Satteldorfer Defensive.

Die besseren Spielzüge hatte weiter Satteldorf. In der 23. Minute war es Michael Beyer, der nach gutem Chipball von Michael Schlageter dem Torhüter keine Chance ließ und auf 0:3 stellte. In der Folge blieb Satteldorf weiterhin sehr gefährlich und hätte schon früher höher führen können. Der verdiente Halbzeitstand gelang Michael Beyer nach gutem Zuspiel von Janis Jüttner.

Öhringen verstärkt Defensive

Zur Pause reagierten die Öhringer und stellten ihr Spiel um. Eine generell defensivere Grundordnung war zu sehen. Die Satteldorfer Chancen nahmen somit zu Beginn der zweiten Halbzeit ab. Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war es Satteldorf aber zu langweilig, das Spiel nur zu verwalten. Ein starker Angriff über Eberlein und Weihbrecht landete bei Etzel, der aber im letzten Augenblick beim Einschießen gestört wurde. Nur eine Minute später war es erneut Etzel, der einen fatalen Rückpass der Heimmannschaft erlief, den Ball aber allein vor dem Torwart verstolperte.

Durch ein gutes Zuspiel von Eberlein erhöhte der eingewechselte Firat Doganay in der 70. Minute auf 0:5. Wenige Zeit später waren es erneut Eberlein und Doganay, die einen Konter einleiteten und den mitlaufenden Weihbrecht anspielten. Dieser sah, dass der Torwart zu weit vor dem Tor stand und schloss aus knapp 30 Metern sehenswert zum 0:6-Endstand ab.