Als Tabellenneunter haben sie mit 32 Punkten gerade einmal vier Zähler Vorsprung auf den Liganeuling, der nach einer schwachen Rückrunde mit bisher nur einem Sieg und gerade einmal sechs Punkten momentan auf dem Abstiegsrelegationsplatz festhängt. Zudem haben die Gaisbacher erst 30 Tore geschossen, die zweitschlechteste Bilanz aller Landesligamannschaften.

In der Vorrunde haben die Satteldorfer mit 1:5 verloren. „Das wird ein ganz anderes Spiel“, ist sich Marcus Becker sicher, nicht wieder mit leeren Händen aus dem Derby zu gehen. „Wir wollen unser Spiel durchbringen, aus einer kompakten Defensive heraus schnelle Konter fahren“, lautet die Vorgabe für diese wichtige Partie im Abstiegskampf.

Sieben Punkte aus vier Spielen – so lautet bisher die Bilanz des neuen Satteldorfer Trainers. Trotz des Rückschlages mit der Vorwochenniederlage in Pflugfelden ist er mit der Entwicklung seines Teams sehr zufrieden. „Wir hätten nach einer eher schwächeren ersten Hälfte auch in Pflugfelden etwas mitnehmen können, aber da haben wir einfach zu viele Fehler gemacht.“

Fehlen wird den Satteldorfern sicherlich lange Toni Weihbrecht. Der Nachwuchsspieler hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Zudem steht der Einsatz der Brüder Andreas und Michael Schlageter noch auf der Kippe. „Das Verletzungspech bleibt uns in dieser Saison treu, aber dann müssen halt die anderen Spieler in die Bresche springen.“

Info Spvgg Satteldorf – SSV Gaisbach, Samstag, 16 Uhr