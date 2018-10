Fußball Satteldorf kommt in Gaisbach unter die Räder

Satteldorf kommt in Gaisbach unter die Räder

Gaisbach / Andreas Etzel

Die Spvgg Satteldorf erlebte einen sehr schlechten Start in Gaisbach. Schon in der achten Minute nutzte Jona Baur eine Unstimmigkeit im Mittelfeld aus und erzielte mit einem Traumtor aus gut 30 Metern den Führungstreffer für die Heimelf. Die Gäste versuchten trotz des Rückstandes, weiter Fußball zu spielen und den Ausgleich zu erzielen, hatten dabei aber oft zu einfache Ballverluste, durch die Gaisbach Kontermöglichkeiten bekam. So auch nach gut 20 Minuten. Den Schuss des starken Kevin Alankus konnte Satteldorfs Keeper Janis Baumann aber entschärfen. Fünf Minuten später hatte die Spvgg die erste gute Chance. Michael Etzel eroberte den Ball und spielte zu Michael Eberlein. Dessen Abschluss kam aber zu zentral auf das Tor, sodass Tobias Musch keine Probleme damit hatte. Weitere fünf Minuten später bediente Etzel Michael Beyer, dessen Torschuss aber im letzten Moment von einem Verteidiger zur Ecke geblockt wurde.

Gegen Ende der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff eroberte Gaisbach den Ball. Eine gute Flanke von der rechten Außenbahn verwertete Alankus zum 2:0. Direkt nach der Pause leistete sich die Spvgg einen unnötigen Ballverlust. Alankus erzielte das 3:0. Satteldorf gab sich dennoch nicht auf und war sichtlich gewillt, ein Tor zu schießen. Ein langer Flugball fand Eberlein, der plötzlich vollkommen frei vor dem Gaisbacher Tor stand. Doch das Schiedsrichter-Gespann entschied auf Abseits. Eine sehr strittige Entscheidung und Pech für Satteldorf.

Knapp zehn Minuten später tauchte Patrick Beck nach gutem Zuspiel von Toni Weihbrecht vor dem Tor auf. Er scheiterte aber an Tobias Musch, der geschickt herausgelaufen war. In der 65. Minute fiel das 4:0. Satteldorf verlor wiederholt den Ball im Mittelfeld und Gaisbach konterte. Am Ende traf Pietro Palumbo ins Tor.

Im Gegenzug wurde Michael Etzel nach einem Flugball wieder wegen Abseits zurückgepfiffen. Nach einem sehr guten Spielzug von Gaisbach erzielte Alankus das 5:0 für die Heimelf. Satteldorf gelang durch Tobias Becker in der 80. Minute nur noch der Ehrentreffer. Gaisbach nutzte die Fehler der Spvgg geschickt aus und gewann somit verdient das Derby gegen die Elf aus Satteldorf.

SSV Gaisbach – Spvgg Satteldorf

5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Jonathan Baur (8.); 2:0, 3:0 Kevin Alankus (45+1., 47); 4:0 Pietro Palumbo (65.); 5:0 Kevin Alankus (75.); 5:1 Tobias Becker (80.)

Spvgg Satteldorf: Baumann, Jüttner, Beck, Weihbrecht (69. Doganay), Becker, Etzel, Eberlein, Beyer, Hörle (69. Schlageter), Kreft, König