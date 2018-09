Fußball-Landesliga Satteldorf hat kurzen Weg zum Spiel

Öhringen / hel

In der Landesliga führt die Reise der Spielvereinigung am Samstag ins nahe Öhringen.

Für die Spvgg Satteldorf ist nach dem Derby (Volksfestsamstag im Crailsheimer Schönebürgstadion) schon wieder vor dem Derby (morgen bei Verbandsliga-Absteiger Öhringen).

Beide Teams hatten Respekt, waren auf Spielkontrolle bedacht. Großes Risiko gab es nicht zu sehen. Diese beiden Sätze waren über die letzte Begegnung der TSG Öhringen bei Neuling Germania Bietigheim zu lesen. Gut vorstellbar, dass sie auch auf den Auftritt der Satteldorfer beim bevorstehenden zweiten Derby der Spvgg in Folge am Samstag in Öhringen zutreffen könnten.

„Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen, um etwas zu reißen“, betont Martin Weiß. „Und natürlich gehen wir ins Spiel, um zu gewinnen“, führt der Satteldorfer Trainer weiter aus. „Beim Derby in Crailsheim haben wir in der ersten Halbzeit relativ gut gestanden.“ Am Ende hat das Ergebnis nicht gepasst, aber an den Auftritt in den ersten 45 Minuten gilt es anzuknüpfen. Wobei der Übungsleiter in Öhringen mit einem „etwas defensiveren Gegner“ rechnet.

In der Tabelle dicht beisammen

Die Gastgeber aus Öhringen liegen mit acht Punkten auf Platz sechs der Tabelle und weisen damit einen Zähler mehr auf als die Spvgg. In der letzten Runde kickte die TSG in der Verbandsliga und hat noch ein paar erfahrene Spieler im Kader. Martin Weiß stellt besonders die „stabilen, guten Kicker im Zentrum“ heraus und die Tugend der Öhringer, „schnell umzuschalten und das Spiel über Konter zu steuern. Aber“, betont er mit Nachdruck, „wir schauen in erster Linie auf uns.“ Und da hoffen die Satteldorfer auf etwas Zählbares.