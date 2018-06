RUNDSCHAU-Cup steigt in Fichtenberg

Die 23 / Klaus Rieder

Die 23. Auflage der Limpurger Meisterschaften der F- und J-Jugend wird am Wochenende bei der SK Fichtenberg ausgetragen.

Ebenfalls beim RUNDSCHAU-Cup im Einsatz sind die G-Junioren (Bambini).

Die E-Junioren spielen am Samstag, die anderen Nachwuchskicker am Sonntag – allerdings so, dass keiner Akteur die Spiele der Fußballweltmeisterschaft, besonders des deutschen Teams, verpassen muss.

Titelverteidiger bei den F-Junioren ist der FC Oberrot. Bei den E-Junioren gewann im vergangenen Jahr beim Turnier in Unterrot die SK Fichtenberg. Das Foto entstand in Unterrot bei den Spielen der Bambini.