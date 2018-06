Fußball Rückzug von Hessental II

Hessental / Klaus Rieder

Die Fußballmannschaft des TSV Hessental II ist am vergangenen Sonntag zum dritten Mal in der laufenden Spielrunde der Kreisliga B1 Hohenlohe wegen Spielermangel nicht angetreten. Daher muss die Mannschaft (nach § 46a, Abs. 5 der Spielordnung) aus dem Wettbewerb genommen werden. Da diese Disqualifikation innerhalb der letzten vier Spieltage der Saison erfolgt, bleiben alle bisher ausgetragenen Spiele in der Wertung, teilt der Fußball-Bezirk jetzt mit. Das am kommenden Samstag noch anstehende Spiel gegen den VfB Neuhütten wird abgesetzt und mit 3:0 für Neuhütten gewertet.