Jugendfußball Rottal-Teams sind Titelverteidiger

Gaildorf / Klaus Rieder

Zum zweiten Mal nach 1999 richtet die SK Fichtenberg den RUNDSCHAU-Cup aus. Bei der vierten Auflage der Limpurger Meisterschaft für F- und E-Junioren setzten sich damals der TSV Gaildorf und die TSF Gschwend durch. Beim 23. RUNDSCHAU-Cup an diesem Wochenende heißen die Titelverteidiger FC Oberrot (F-Junioren) und SK Fichtenberg (E-Junioren). Für den Turnierauftakt sorgen am morgigen Samstag die E-Junioren. Um 14 Uhr stehen sich die ersten Teams gegenüber. Gemeldet sind zehn Mannschaften. Die Gruppenspiele dauern bis gegen 16.10 Uhr an. Um 16.20 Uhr beginnt die Endrunde. Um 16.33 Uhr stehen die Halbfinals auf dem Programm und um 17.10 Uhr das Endspiel. Die Siegerehrung findet unmittelbar nach dem Finale statt, sodass Jugendkicker und Zuschauer noch rechtzeitig vor dem Anpfiff des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden vor den Bildschirmen Platz nehmen können.

Der Sonntag startet mit den F-Junioren. Um 10.30 Uhr stehen sich die SGM Eutendorf/Ottendorf 1 und die SK Fichtenberg sowie der TSV Gaildorf 2 und die TSF Gschwend gegenüber. Um 12.40 beginnt die Endrunde. Die Halbfinals sind auf 12.52 Uhr angesetzt und das Endspiel auf 13.30 Uhr. Die Siegerehrung schließt sich an.

Für den Abschluss beim 23. RUNDSCHAU-Cup sorgen die Bambini-Mannschaften. Ab 14 Uhr geht es für die G-Junioren los. Bis gegen 17.40 Uhr werden sie auf dem Sportplatz in Fichtenberg im Einsatz sein, ehe auch sie mit Pokalen für ihren Einsatz belohnt werden.

2019 in Sulzbach

Beim 24. RUNDSCHAU-Cup wird der TSV Sulzbach-Laufen zum dritten Mal Gastgeber sein. 2020 ist dann der TSV Gaildorf mit der 25. Auflage an der Reihe. Im Jahr 2021 wird beim FC Ottendorf gespielt, der dann sein Jubiläum „75 Jahre FCO“ feiert.