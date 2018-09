Crailsheim Rolle des Favoriten bestätigen

Crailsheim / Günther Herz

Die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim mussten am Mittwoch im WFV-Pokal nach Heidenheim zum Vergleich mit dem in dieser Runde noch ungeschlagenen Oberligisten FFV Heidenheim. Sie konnten sich souverän mit 4:0 durchsetzen und zeigten dabei eine ansprechende Mannschaftsleistung. Für die Tore sorgten Maren Geschwill (2), Chantal Halici und Jule Wagner.

Bereits am Mittwoch der Vorwoche hatten sich die Frauen des TSV Crailsheim im WFV-Pokal beim Verbandsligisten TSV Neuenstein mit 3:0 durchgesetzt. Die Neuensteiner machten es dem Regionalligisten schwer, indem sie sehr tief standen und auf Konter lauerten. Helena Spajic (zwei Tore) und Maren Schmitt konnten das Bollwerk dann doch durchbrechen.

Bereits am Sonntag treffen die Frauen des TSV Crailsheim im Verbandspokal in der zweiten Runde mit dem TGV Dürrenzimmern auf einen weiteren Verbandsligisten. Auch hier wird der Aufsteiger aus der Landesliga vermutlich sehr tief stehen und sein Heil in gut angelegten Kontern suchen. Crailsheim muss geduldig sein und sein Spiel sehr breit anlegen. Vermutlich können die Horaffen ihre Stärke im schnellen Umschaltspiel wie gegen Wacker München hier nicht anwenden. Alles andere als ein Sieg und damit der Einzug in die dritte WFV-Pokalrunde wäre aber auch hier eine Überraschung.

Info TGV Dürrenzimmern – TSV Crailsheim, Sonntag, 11 Uhr