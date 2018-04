Crailsheim Richtungsweisende Partien

Crailsheim / Luca Schmidt und Ralf Mangold

Die Erfolgsserie der Pfedelbacher in der Rückrunde (sieben Siege, ein Unentschieden) reißt nicht ab. Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Nachholspiel in Kornwestheim konnte zuletzt auch die Festung in Kleingartach (seit zwei Jahren kein Heimspiel verloren) mit 3:1 erobert werden. Somit ist der Aufsteiger aus Hohenlohe das beste Rückrundenteam. „Ein Riesenlob an das Trainerteam und die Mannschaft für diese überragenden Leistungen in den letzten Wochen“, freut sich Abteilungsleiter Marc Hofacker über den so gut wie sicheren Klassenerhalt mit 39 Punkten aus 23 Spielen. „Nun haben wir sogar im Hohenlohe-Derby ein Spitzenspiel vor der Brust.“

Schoppels Einsatz gefährdet

Mit der Spvgg Gröningen-Satteldorf (40 Punkte) gastiert nämlich der Tabellendritte beim Vierten. Das Hinspiel in Satteldorf gewann die Spielvereinigung mit 3:1. Zuletzt haben die Satteldorfer sogar den Tabellenführer aus Breu­nings­weiler bezwungen. Allerdings fehlt neben dem gesperrten Torjäger Martin Kreiselmeyer wohl auch Innenverteidiger Andreas Etzel verletzungsbedingt. Auch hinter Manuel Schoppel, der am Sonntag sein Comeback nach längere Verletzungspause feiern durfte, steht noch ein ganz dickes Fragezeichen. „Ich denke, er wird wieder auf die Zähne beißen“, hofft Satteldorfs Trainer Martin Weiß zumindest in diesem Fall auf eine positive Nachricht. „Zur Zeit kommen bei uns einige Spieler auf dem Zahnfleisch daher. Aber wir werden trotzdem wieder eine schlagkräftige Truppe haben, die gewinnen kann.“

Ganz andere Sorgen hat derzeit der TSV Crailsheim: Aktuell sind es nur noch vier Punkte auf den Relegationsrang zwölf. „Das war schon das ganze Jahr über so: Wenn man zwei oder drei Spiele verliert, dann geht es in der Tabelle schnell nach unten“, sagt TSV-Trainer Michael Gebhardt. Zwar schaue man nur auf sich, aber: „Wir sind nicht naiv und können die Tabelle lesen.“

Niederlagenserie gestoppt

Die gute Nachricht: Vergangene Woche konnten die Horaffen ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge stoppen: In Schwaikheim gab es ein 1:1-Unentschieden. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Gebhardt. Trotz einem Chancenplus und drei Pfosten- sowie einem Lattentreffer sprang aber nicht mehr als ein Punkt heraus. Gebhardt: „Uns hat einfach das Spielglück und eine bessere Chancenverwertung zum Sieg gefehlt.“

Mit Schluchtern kommt ein Team, das gewissermaßen einen Gegenlauf hat: Der SV holte aus den vergangenen vier Partien starke zehn Punkte, gewann unter anderem gegen Tabellenführer Breuningsweiler und schoss sich so vorerst aus der Abstiegszone. „Das ist ein erfahrenes Landesliga-Team, das mit Philipp Matyssek, Sadik Yilmaz und Fatih Ceylan drei starke Spieler in seinen Reihen hat“, so Gebhardt. Beide Mannschaften brauchen die Punkte. „Das wird eine wichtige und zugleich schwere Partie.“

Info TSV Crailsheim – SV Schluchtern, TSV Pfedelbach – Spvgg Satteldorf, beide Samstag, 15.30 Uhr