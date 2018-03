Fußball Richtungsweisende Partien

Kirchberg / Von den Vereinen

Gleich doppelt im Einsatz ist die TSG Kirchberg über die Osterfeiertage. „Gegen Bühlerzell haben wir vor allem in der ersten Hälfte eine richtig starke Partie abgeliefert“, blickt der TSG-Presseverantwortliche Claudio Fierro auf den letzten Spieltag zurück. .„Doch leider wurden wir nach dem Anschlusstreffer und trotz Überzahl nervös und haben uns am Ende selbst um den Lohn unserer Mühen gebracht. Letztlich mussten wir uns mit einem Punkt zufrieden geben.“

Nun geht es am Samstag gegen die SGM Niedernhall. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg können wir wieder bis auf einen Punkt an sie heranrücken und gleichzeitig auch noch Revanche für die krachende Niederlage in der Hinrunde nehmen.“ Am Ostermontag gegen das Spitzenteam aus Obersontheim sieht er seine Elf allerdings in der Außenseiterrolle. „Wenn wir an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen können, werden wir gegen Niedernhall nicht als Verlierer vom Platz gehen. Alles außer ein Sieg ist in unserer Situation keine Option. Damit es gegen Obersontheim zu etwas reicht, muss mindestens eine genauso gute Leistung wie gegen Bühlerzell her.“

Claudio Fierro selbst fällt mit einer Meniskusverletzung weiterhin aus. Denny Grasmüller konnte gegen Bühlerzell zwar wieder spielen, musste jedoch ausgewechselt werden. Bei ihm bleibt ein Fragezeichen. Thomas Raabe und Andreas Schlauch rutschten beide direkt wieder in die Startelf und haben das Spiel der Kirchberger über außen wieder deutlich belebt.

VfR beim Tabellenzweiten

Vor einer ganz schweren Aufgabe steht der VfR Altenmünster beim Tabellenzweiten SG Sindringen-Ernsbach. Zuletzt hat der VfR zwei Spiele in Folge verloren, wo den „Grün-Weißen“ jeweils nur eine gute Halbzeit nicht zum Punktgewinn reichte. „Um in Sindringen bestehen zu können, benötigen wir eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung über die komplette Spielzeit hinweg“, so Altenmünsters Spielertrainer Thomas Wenzel. „Unsere Mannschaft hat aber schon ein paar Mal gezeigt, dass sie es kann.“

Dünsbach muss aufpassen

Vor einer richtungsweisenden Partie steht der TSV Dünsbach heute gegen den TSV Hessental. Erst zwei Zähler aus vier Spielen konnten die Gastgeber bislang im neuen Jahr auf der Habenseite verbuchen. Besser läuft es hingegen bei den Hessentalern, die zwar zuletzt gegen Primus Gaisbach verloren haben, aber aus den anderen beiden Partien vier Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfahren durften.

Dünsbachs Vorsprung auf die Hessentaler ist auf gerade mal vier Pünktchen zusammengeschrumpft. Sollten die Jungs um Spielertrainer Tilman Naundorf diese Partie verlieren, so müssten sie ihren Blick allerdings doch wieder in Richtung Tabellenkeller richten.

Samstag, 31. März, 15.30 Uhr:

TSV Braunsbach – Spfr. Bühlerzell, SG Sindringen-Ernsbach – VfR Altenmünster, TSV Obersontheim – SV Wachbach, Tura Untermünkheim – TSV Michelfeld, SGM Taubertal – TSV Neuenstein, SSV Gaisbach – SV Mulfingen, TSV Dünsbach – TSV Hessental, TSG Kirchberg – SGM Niedernhall

Montag, 2. April, 15 Uhr

SV Wachbach – SGM Niedenhall, TSG Kirchberg – TSV Obersontheim, Tura Untermünkheim – TSV Braunsbach, Spfr. Bühlerzell – TSV Hessental