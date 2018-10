Fußball Respektable Vorstellung beim Tabellenvierten

Untermünkheim / Mesut Kul

Bei einem schönen Wetter und idealen Platzbedingungen sahen die Zuschauer vor allem in der ersten Halbzeit ein schönes Spiel. Gaildorf versuchte den Gegner bereits früh zu stören und hatte in den ersten Minuten einige gute Szenen über die rechte Außenbahn. Luca Strenger setzte sich dabei einige Male schön durch, doch leider fehlte der Abschluss vor dem Tor. Durch eine schöne Einzelaktion und einen erfolgreichen Abschluss in der 16. Minute durch Leah Ioan kam es im Gegenzug jedoch zum 1:0 für die Untermünkheimer. Die Gaildorfer Mannschaft verstärkte jetzt den Druck und kam nach einem Eckball in der 31. Minute durch Ruben Stübner zum verdienten 1:1-Ausgleich. In der zweiten Spielhälfte nahm der Druck auf beiden Seiten ab. Dennoch hatten sowohl die Gaildorfer Philipp Rau – durch eine Kombination mit Marco Lutz – und Luca Strenger wie auch die Untermünkheimer die Möglichkeit, in dieser Partie in Führung zu gehen. Mit einem verdienten 1:1 trennten sich letztendlich die Gegner. Das Spiel verlief meistens fair, der Schiedsrichter zeigte lediglich zwei Gaildorfer Spielern die gelbe Karte. Mit diesem Unentschieden ist der TSV Gaildorf II seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen.

TSV Gaildorf II: Mario Siegele, Fabian Hees, Lukas Kühneisen, Ruben Stübner, Lukas Hägele, Tobias Brändle, Dominik Reisenbüchler, Michael Schenke, Kevin Schneider, Luca Strenger, Marco Lutz, Timo Lutz, Lukas Bauer, Philipp Rau, Jannik Schmidt.