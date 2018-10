Spiel des Tages Remis im Bruderduell in Billingsbach

Blaufelden / Willi Hermann

So richtig zufrieden war nach der Partie in der Fußball-Kreisliga B4 keiner der beiden Schneider-Brüder, wobei das Unentschieden im Blaufeldener Derby für beide vom Spielverlauf her absolut in Ordnung ging.

Für Billingsbachs Coach Christian Schneider ist die derzeitige Schwächephase nach dem guten Auftakt noch kein Beinbruch. „Nach dem Ausfall von Felix Schlund, der in Laudenbach einen Kreuzbandriss erlitt, fehlte es in der Offensive. Dirk Kleinert und Steffen Kümmerer, die heute gespielt haben, kommen gerade nach Verletzungen zurück, da fehlt noch etwas die Spielpraxis. Da bis auf Hohebach bisher keiner wirklich konstant spielt, ist der Abstand nach vorne noch nicht allzu groß. Wir spielen zudem derzeit immer mit drei A-Junioren, von daher glaube ich, dass wir im Laufe der Runde noch aufschließen können.“

Blaufeldens Trainer Jochen Schneider war zwar mit der Partie unzufrieden, aber mit dem bisherigen Saisonverlauf ist er dafür umso zufriedener. „Wir haben uns heute unerklärliche Abspielfehler geleistet. Außerdem hat meines Erachtens der nötige Mut gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Wenn man zugrunde legt, in welchen Tabellenregionen wir in den letzten Jahren waren, sind wir aber auf einem guten Weg.“

Gemessen am Derby-Charakter, war es trotz der Ampelkarte für Simon Martin fünf Minuten vor Schluss ein durchaus faires Spiel. Der Blaufeldener Abwehrchef sah Gelb wegen Reklamierens und musste dann nach einem Foul vorzeitig zum Duschen.

In den ersten Spielminuten waren die Gastgeber präsenter. In einem zerfahrenem Spiel mit vielen Ungenauigkeiten gewannen sie mehr Zweikämpfe und hatten die ersten Möglichkeiten. Einen Schuss von Johannes Gröber konnte Blaufeldens Torspieler Ralf Möbius nur abklatschen, aber den Kopfball von Steffen Kümmerer hielt er fest. Nach gut zehn Minuten begann Blaufelden, früher zu stören, und bekam ein leichtes Übergewicht. Trotzdem hatte erneut Billingsbach die nächste große Chance, als Patrick Jakob nach einem Freistoß von Daniel Ley aus kurzer Distanz am Blaufeldener Keeper scheiterte. Im Gegenzug hatten dann die Gäste ihre erste gute Möglichkeit, als Lukas Leiser bei einem Zuckerpass von Patrick Weidlich nur ein halber Schritt fehlte.

In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel hatten die Gäste durch Adrian Heger und Marcel Mönch noch zwei fast hundertprozentige Möglichkeiten. Beide scheiterten frei stehend am gut reagierenden Otto Bauer im Billingsbacher Tor.

Erst Hörner, dann Weber

Nach dem Wechsel waren es wieder die Gastgeber, die das Zepter übernahmen. Zunächst scheiterte der eingewechselte Tobias Schneider noch an Ralf Möbius. Kurz danach gelang Daniel Hörner die Führung. Eine von Daniel Ley auf den kurzen Pfosten gezogene Ecke wurde von einem Blaufeldener Verteidiger an die Querlatte gelenkt, und Hörner drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Die Freude über die Führung währte allerdings nur gut zehn Minuten. Nach einem Freistoß von Adrian Heger war Brandon Weber mit dem Kopf zur Stelle und glich aus. Danach hatte Billingsbach noch einen Freistoß von Patrick Jakob aus gut 30 Metern, den Keeper Ralf Möbius mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. Die Gäste hatten einen Freistoß von Adrian Heger, den Bauer parierte, als Möglichkeit zu vermelden.