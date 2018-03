Fußball Raus aus dem Mittelmaß

Steinbach / Hans Buchhofer

Die Tabelle der Fußball-Kreisliga A1 Hohenlohe bietet wegen der vielen Spielausfälle kein einheitliches Bild. So hat der TSV Kupferzell schon 17 Spiele ausgetragen und der VfL Mainhardt erst 13.

Vor allem die Mainhardter können den SV Westheim locker von der Spitze verdrängen, wenn sie ihre drei Nachholspiele gewinnen sollten. Der SV Westheim hat morgen ein schwieriges Spiel beim TSV Michelbach/Wald. Beide Mannschaften stehen in diesem Spitzenspiel unter Druck. Michelbach muss gewinnen, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren und der SV West­heim will seine Führung verteidigen.

Der Tabellenzweite VfL Mainhardt gastiert beim SSV Hall, der in den Heimspielen mit fünf Siegen eine gute Bilanz erzielen konnte. Mainhardt hat in der Fremde noch keinen Punkt abgegeben. Der TSV Kupferzell verlor in Mainhardt überraschend hoch. Im Heimspiel gegen den SC Ingelfingen sind aber die Kupferzeller klarer Favorit, zumal sie in dieser Woche durch kein Freitagsspiel geschwächt sind. Nach dem Sieg in Gaildorf sieht der SV Dimbach wieder Licht am Ende des Tunnels und hofft gegen den FV Künzelsau auf den nächsten Dreier. Untersteinbach kann bei einem Sieg gegen den TSV Pfedelbach II viel Luft nach unten gewinnen.

Chancen nicht genutzt

Der TSV Eutendorf hadert sicher mit der Niederlage gegen den SSV Hall, denn einige gute Tormöglichkeiten wurden versiebt. Bei der SGM Bretzfeld ist für die Eutendorfer ein Sieg drin, wenn die Chancen effektiver genutzt werden. Noch liegt der TSV Eutendorf auf dem sechsten Rang, doch dahinter lauern einige Teams, die auf eine Eutendorfer Niederlage hoffen und sich in der Tabelle verbessern wollen.

Der TSV Gaildorf befindet sich am Scheideweg. Liefert die TSV-Truppe nochmals eine so schwache Leistung wie gegen Dimbach, dann wird die Mannschaft wohl in der unteren Tabellenhälfte ihren Platz finden. Im Angriff harmlos und in der Abwehr ebenso schwach, so präsentierten sich die Gaildorfer. Doch die Mannschaft kann das beim SC Steinbach ändern. Mit Biss und Siegeswillen ist auch beim Tabellennachbarn ein Sieg drin.