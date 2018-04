Fußball Punktgewinn für Ingersheim

Crailsheim / Von den Vereinen

SV Ingersheim – Spvgg Hengstfeld 1:1 (1:1)

Tore: 1 :0 Pascal Gellner (2.), 1:1 Mike Balzer (20.)

Eine druckvolle Anfangsphase auf beiden Seiten bot sich den Zuschauern mit dem besseren Start für die Hausherren. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Pascal Gellner seine Farben in Front nach einer mustergültigen Vorarbeit von Florian Müller. Danach gestaltete sich die Partie etwas offener. Nach 20 Minuten glichen die Gäste durch Mike Balzner aus, der durch Kreft bedient wurde. Nach der Pause erwischten die Hausherren den besseren Start und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, da sich die Gäste nun mehr aufs Kontern festlegten. Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten und der besseren Spiel­anlage wäre ein Dreier für Ingersheim verdient gewesen. – Reserven 2:2

TSV Crailsheim II – TV Rot am See 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Sebastian Krüger (10.), 2:0 Christian Focke (50.), 3:0 Cengiz Korkmaz (62.), 4:0 Sebastian Krüger (68.)

Mit einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte verdienten die Gastgeber sich den Sieg. Sebastian Krüger hatte die Hausherren früh in Führung gebracht, aber danach waren die Gäste das aktivere Team. Edvin Sabanovic schoss einen Freistoß aus rund 25 Metern an die Querlatte. Tuncay Memis, Vitali Panin und Julian Wacker scheiterten ebenfalls mit guten Möglichkeiten zum Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verpasste es Bubacarr Saidi für die Gastgeber nachzulegen. Nach dem Wechsel gelang Christian Focke mit einen Distanzschuss die Vorentscheidung. Cengis Korkmaz nach schönem Pass von Sebastian Krüger und nur sechs Minuten später der Passgeber machten schließlich alles klar.

TSV Gerabronn – SV Gründelhardt 4 :1 (3:1)

Tore: 1:0 Sergej Mook (4.), 2:0 Cris Dumalski (6.), 3:0 Tobias Pelzer (23.), 3:1 Luca Blümlein (44.), 4:1 Cris Dumalski (52.)

Ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg gelang dem TSV Gerabronn im Verfolgerduell gegen den direkten Konkurrenten aus Gründelhardt. Maßgeblich dafür verantwortlich zeigte sich hierbei der in der ersten Halbzeit glänzend aufspielende Sergej Mook. Bereits in der vierten Spielminute hämmerte er den Ball aus gut 20 Metern unhaltbar für den Gästekeeper in die Maschen. Beim 2:0 bediente er Cris Dumalski gekonnt mit der Hacke. Den Treffer zum 3:0 leitete er mit einem Zuspiel auf Dumalski ein, der den Torschützen Tobias Pelzer mit einem Querpass mustergültig bediente. Den Halbzeitstand zum 3:1 erzielte Luca Blümlein per Freistoß aus 18 Metern. In der zweiten Hälfte waren gerade erst sieben Minuten gespielt, als Dumalski aus fünf Metern den Ball über die Linie beförderte. Bis zum Schlusspfiff verwaltete die Heimmannschaft das Ergebnis gekonnt. – Reserven: 2:5

TSV Ilshofen II – KSG Ellrichshausen 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Florian Maas (31.), 2:0 Janik Pfeiffer (45.), 3:0 , 4:0 Markus Hörger (52., 71.), 5:0 Andreas Richter (77., FE), 6:0 Markus Hörger (81.)

Eine faire Partie entschied der Tabellenführer deutlich für sich.

TSV Vellberg – Spfr. Leukershausen 0:5 (0:4)

Tore: 0:1 Juri Kildau (27.), 0:2 Julian Stimpfig (29.), 0:3 Jan Schöller (42.), 0:4 Juri Kildau (44.), 0:5 Jan Schöller (64.)