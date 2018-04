Fußball Punkte sollen in Gmünd bleiben

Schwäbisch Gmünd / Peter Lindau

In der Vorrunde hat der 1. FC Normannia Gmünd den fußballerischen Vergleich gegen den FC Albstadt 1:0 gewonnen. Doch Albstadt ist in der Rückrunde stärker geworden, was aber auch für die Normannia gilt. Gestern gab sich Gmünds Spielleiter Claus-Jörg Krischke zuversichtlich, dass die drei Punkte dennoch im heimischen Schwerzer bleiben werden. Albstadt sei zwar eine „schwer zu bespielende Mannschaft“, doch die Aufgabe lösbar. Nach dem 4:1-Erfolg vom vergangenen Sonntag gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen zeige sich die Mannschaft hoch motiviert. Zudem, so Krischke, könne seine Normannia auf „gute Qualität von der Bank“ setzen. Das habe sich zuletzt gegen Calcio bestätigt: „Es hat alles gepasst. Das ist unser Plus.“ Nahezu erledigt scheint sich im Lager der Gmünder das Thema Magen-Darm-Infekt zu haben. Während die Personalsituation vor dem Spiel gegen Calcio noch durchaus kritisch war, wird Trainer Holger Traub morgen vermutlich nur auf Stephan Fichter verzichten müssen. Dafür wird Felix Bauer wieder auflaufen können, meint der Gmünder Spielleiter. Von der Statistik her sollte der Kick für die Gastgeber zu einer Routineaufgabe werden. Neben einer ordentlichen Offensivabteilung verfügt die Normannia mit Yannick Ellermann über einen verlässlichen Schlussmann.

Info Normania Gmünd – FC Albstadt, Samstag, 15.30 Uhr