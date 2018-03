Fußball Punkt wäre möglich gewesen

Löchgau / Volker Ehrmann

Am Samstag empfing der Zweite FV Löchgau den Tabellenvierten aus Satteldorf und die Begegnung hielt, was sie vom Papier her versprochen hatte: Spannung bis zum Schluss, sehenswerten Angriffsfußball von beiden Seiten – taktisch hoch diszipliniert und kämpferisch auf höchstem Niveau.

Beide Mannschaften versuchten kurz nach der Mittellinie ins Pressing zu gehen und eroberten sich immer wieder den Ball, um dann schnell nach vorne spielen zu können. So auch in der 30. Spielminute, als Manuel Schoppel nach einem Tempovorstoß der Löchgauer sein ganzes Können aufbieten musste.

Doch auch die Satteldorfer zeigten ihr ganzes Repertoire. Immer wieder angetrieben von Patrick Beck und Tobias Becker erspielten sie sich aussichtsreiche Torchancen. Einen kurzen Bruch gab es auf Satteldorfer Seite allerdings in der 38. Spielminute, als Patrick Beck nach einer Muskelverletzung aus dem Spiel musste. Doch der junge Marius Doderer brauchte lediglich vier, fünf Minuten, um in die intensive Sechserrolle reinzuwachsen. Bravourös unterband er zusammen mit seinen Teamkollegen immer wieder die Angriffe der Gastgeber, sodass es mit 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Schoppel hält Spvgg im Spiel

Die ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten ganz den Gastgebern. In dieser Phase bewahrte der überragende Manuel Schoppel und zweimal der Pfosten die Gäste vor einem Rückstand. Dann fanden die Satteldorfer wieder zurück ins Spiel. Kreiselmeyer und Eberlein hätten ihrerseits die Gäste in Führung bringen können. Löchgau hatte zwischen der 60. und 75. Spielminute seine liebe Mühe mit der Umstellung. Zählbares sprang für die Gäste aber nicht heraus.

Die darauffolgenden zehn Minuten gehörten wiederum dem Tabellenzweiten. Erneut konnte Manuel Schoppel mit einer Glanzparade die Spvgg im Spiel halten. Doch in der 83. Minute war auch er machtlos. Zunächst konnte er den ersten Versuch der Löchgauer Sturmreihe noch abwehren, den Abpraller verwandelte Simon Herbst eiskalt jedoch zur Führung für die Gastgeber.

Mit aller Macht und Wut im Bauch versuchten die Mannen um Sturmass Martin Kreiselmeyer den Ausgleich noch herzustellen, doch ein Tor wollte nicht mehr gelingen. V

FV Löchgau – Spvgg Satteldorf

1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Simon Herbst (83.)

Spvgg Satteldorf: Schoppel, Kreft (85. Kamptmann), A.Etzel, König, Hörle, Schlageter (85. Heck) , Becker, Beck (38. Doderer), Beyer (67. Dogonay), Kreiselmeyer, Eberlein