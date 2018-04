Fußball Probleme mit dem holprigem Geläuf

Satteldorf / Willi Heramann

Mit dem Gesamtverlauf der englischen Woche zeigte sich Satteldorfs Trainer Martin Weiß durchaus zufrieden, auch wenn das Spiel gegen Heimerdingen in seinen Augen nicht das Gelbe vom Ei am Osterwochenende war. „Wir haben jetzt sieben Punkte aus den drei Spielen in dieser Woche, damit können wir zufrieden sein.“ Dass heute nicht so viel lief, sei sicher auch den Platzverhältnissen geschuldet. „Wir sind eine Mannschaft die mehr über das Spielerische kommt. Heute haben wir es viel mit langen Bällen probiert, die oft nicht angekommen sind. Das Unentschieden geht für mich auf jeden Fall in Ordnung.“

Die Gäste waren von Beginn an sehr präsent, machten die Räume eng und ließen die Satteldorfer nicht zu ihrem gewohnten Passspiel finden. Die Gastgeber wurden beim Versuch, ruhig aus der Abwehr heraus aufzubauen, früh gestört. Die Pässe wurden zu ungenau und man leistete sich zu viele Fehler bei der Ballannahme.

Die Heimerdinger versuchten nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und hatten dabei in den Anfangsminuten auch mehr Zug zum Tor. Allerdings gingen ihre Schussversuche zunächst weit am Ziel vorbei. Erst nach mehr als zehn Minuten hatten die Satteldorfer ihre erste erwähnenswerte Offensivaktion. Ein weiter Einwurf von Nils Hörle landete bei Martin Kreiselmeyer, doch der kam nicht am entgegenstür­zenden Gästetorhüter vorbei. Beim nächsten Angriff gelang den Hausherren dann etwas überraschend der Führungstreffer. Ein öffnender Pass von Andreas Etzel aus dem Mittelkreis heraus fand seinen Adressaten. Andreas Schlageter umkurvte noch einen Gegenspieler, und bei seiner Hereingabe stand Michael Beyer goldrichtig, sodass er keine Mühe hatte, den Ball flach im kurzen Eck unterzubringen. Danach hatte Satteldorf die Partie unter Kontrolle, ohne sich selbst großartige Möglichkeiten zu erarbeiten. Die Gäste blieben bei ihrer Taktik, kamen aber bis zum Ausgleich nach gut einer halben Stunde kaum einmal in die Nähe des Satteldorfer Tores. Nach einem verunglückten Klärungsversuch von Andreas Etzel wurde Murat Öztürk auf die Reise geschickt. Er konnte allein in Richtung Tor von Patrick Grobshäuser durchstarten. Auch wenn der Satteldorfer Ersatztorhüter, der wohl noch einige Wochen den verletzten Manuel Schoppel ersetzen wird, noch mit den Fingerspitzen an den Ball kam, war er am Ende machtlos.

Kurz vor dem Seitenwechsel hatte die Heimelf noch einmal eine gute Szene, als ein Querpass von Michael Eberlein auf Patrick Beck gerade noch geblockt wurde und der Gästekeeper die folgende Hereingabe von Dominic Kreft nicht festhalten konnte. Leider schaltete kein Satteldorfer Stürmer schnell genug, um diese Unsicherheit zu nutzen.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber zunächst mehr vom Spiel, aber die Genauigkeit fehlte weiterhin. Die Gäste hatten bei ihren Kontern immer wieder gute Ansätze. So konnte nach einer Stunde Patrick Grobshäußer dem allein vor ihm auftauchenden Alexander Frey den Ball gerade noch vom Fuß klauen.

Grobshäuser hält den Punkt fest

Die beste Satteldorfer Chance in der zweiten Halbzeit hatte Tobias Becker, der nach einem Pass von Dominic Kreft den weit aus seinem Tor geeilten Gästekeeper umspielte. Seinen Ball in die Mitte konnte dann aber keiner seiner Mitspieler erreichen.

In den letzten Minuten der Partie wurden die Heimerdinger dann noch einmal agiler. Ein Schuss von der Mittellinie aus senkte sich nur Zentimeter am Tor vorbei, und in der Nachspielzeit musste Spvgg-Keeper Patrick Grobshäuser noch einmal sein ganzes Können aufbieten, um nach einem Versuch von Ismail Sancaktaroglu einen Rückstand für seine Elf abzuwenden. Er lenkte den Schuss von der Strafraumkante aus mit den Fingerspitzen um den Pfosten.