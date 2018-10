Gerabronn Primus muss erste Zähler liegen lassen

Gerabronn / Alexander Küßner

Beide Mannschaften begannen konzentriert, sodass in den ersten Minuten auf beiden Seiten keine nennenswerten Torchancen entstanden. Richtig gefährlich vor dem Sindringer Tor wurde es in der zehnten Minute. Florian Grahm drang über die linke Seite in den Strafraum ein und legte mustergültig auf Frederik Heynold quer, der aus kurzer Distanz jedoch über das Tor zielte. In der 18. Minute fand Heynold mit einem Freistoß den Kopf von Florian Grahm, der aus kurzer Distanz Torhüter Stefan Grötsch zum 1:0 überwand. Sindringen reagierte wütend und presste nun früher. Dünsbach hatte Glück, dass der Ball vom Innenpfosten nicht ins Tor sprang. Nach zwei vergebenen Chancen kassierte der TSV den Ausgleich. Christian Baier vollendete aus 14 Metern halb rechter Position ins lange Eck.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit war es dem Primus der Bezirksliga anzumerken, dass er auch in Dünsbach keine Punkte liegen lassen wollte. Zwar konnte sich der Spitzenreiter ein optisches Übergewicht erspielen, kam aber zu keinen nennenswerten Torchancen. Dünsbach verteidigte mit Geschick und konnte immer wieder durch offensive Nadelstiche für Entlastung sorgen. Sindringen drängte bis zum Schluss, aber außer einigen Halbchancen geriet das Dünsbacher Tor nicht mehr in Gefahr. So blieb es beim nicht unverdienten 1:1, was den ersten Punktverlust der laufenden Runde für die SG Sindringen/Ernsbach bedeutet.

TSV Dünsbach – SG Sindringen/Ernsbach 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Florian Grahm (18.), 1:1 Christian Baier (36.)

TSV Dünsbach: Kostan, Baumann (90. Gronbach), Küstner (77. Megerle), Schaffert, Küßner, J. Heynold, Naundorf, Grießmayr (69. Kappes), Otterbach, F. Heynold, Grahm (86. Walch)