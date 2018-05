Fußball Primus gastiert in Dünsbach

Crailsheim / Von den Vereinen und Klaus Helmstetter

Am Sonntag spielt die Musik der Liga in Dünsbach. Denn beim Sechsten stellt sich kein Geringerer als der neue Spitzenreiter aus Obersontheim vor. Der dort beheimatete TSV hat den Platz an der Sonne erst am vergangenen Spieltag durch einen 1:0-Erfolg gegen Gaisbach erklommen. Und die Konkurrenz aus Gaisbach, Wachbach und Sindringen wird mit Argusaugen beobachten, ob sich Obersontheim ganz vorne halten kann, oder das Wechselspiel an der Spitze in eine weitere Runde gehen wird.

Hinten dichtmachen

Die Hausherren kassierten hingegen bei der SG Sindringen gleich fünf Kisten, müssen ihr Augenmerk darauf richten, aus einer stabilen Defensive zu agieren, um den Tabellenführer nicht zu einfachen Chancen einzuladen. Andererseits darf sich die Truppe von Abteilungschef Marc Schwerin auch keine Blöße geben, denn die ersten vier der Tabelle trennen ganze zwei Pünktchen.

Nicht vergessen ist das 1:3 aus der Vorrunde, wo der TSV Obersontheim nach langer Erfolgsserie die erste Niederlage erleiden musste. Leiden deshalb, weil in diesem Spiel zwei von insgesamt sieben Elfmetern in dieser Saison verschossen wurden. Weil Stammtorhüter Jürgen Fricker bis zum Saisonende ausfällt, wird voraussichtlich Christoph Köger zwischen den Pfosten stehen. Aber auch die Gastgeber aus Dünsbach haben ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Hohen Erfolgen wie dem 7:0 gegen Hessental stehen richtige Schlappen wie das 3:5 im Heimspiel gegen Kirchberg gegenüber. Insgesamt kann man im Lager der Schützlinge von Tillmann Naundorf mit dem sechsten Platz bei 37 Punkten zufrieden sein, hat man doch mit dem Abstieg nichts zu tun.

TSG hofft auf Überraschung

Auch gegen Braunsbach stand Kirchberg am Ende mit leeren Händen da. Der TSG gelingt es einfach nicht, die vielen Verletzten adäquat zu ersetzen. Sindringen, Gegner vom Sonntag, mischt noch ganz dick im Aufstiegsrennen mit.

Die Gäste dürfen sich also keinen Ausrutscher erlauben. Und alles außer ein Sieg wäre ein solcher. Heißt also, dass der Druck ganz klar bei Sindringen liegt. Kirchberg muss allerdings deutlich besser und konzentrierter spielen als in den letzten Wochen.

Denny Grasmüllers Knieverletzung ist schwerwiegender als erhofft. Für ihn ist die Saison gelaufen. Gleiches gilt für Viktor Spolwind. Tobias Labusga (Muskelfaserriss) und Andreas Schlauch (Schulter) sind fraglich.

Nach dem katastrophalen Spiel in Taubertal (0:3), möchte der VfR Altenmünster in Bühlerzell wieder auf Sieg spielen und die letzten drei Partien der Saison positiv gestalten. Schließlich geht es hier gegen einen direkten Tabellennachbarn.

VfR gegen Tabellennachbar

Und wenn der VfR als Achter einen Platz in der Tabelle gutmachen kann, sollte er diese Chance ergreifen, denn allzu viel nach oben wird für die Mannschaft von der Kirchstraße nicht mehr gehen.

Das Ziel für die kommenden Wochen lautet, die laufende Runde ordentlich zu beenden, damit man mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen kann. Fehlen werden dem VfR Altenmünster wohl Daniel Horn (Montage), Manuel Kober (Sperre), Sandi Planicic (Urlaub) sowie weiterhin Jonas Burkert (Aufbautraining). Möglicherweise steht Jan Rötlich vor einer Rückkehr.

Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr:

TSV Dünsbach – TSV Obersontheim, SG Taubertal – TSV Braunsbach, SSV Gaisbach – Tura Untermünkheim, SV Mulfingen – TSV Neuenstein, TSV Hessental – TSV Michelfeld, SGM Niedernhall – SV Wachbach, TSG Kirchberg – SG Sindringen, Spfr. Bühlerzell – VfR Altenmünster