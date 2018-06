Fußball Phoenix Nagelsberg gewinnt Elfmeterkrimi mit 6:3

Apfelbach / rst

Phoenix Nagelsberg spielt in der Kreisliga A3. In einem Relegationskrimi setzte sich der B2-Vertreter vor 750 Zuschauern gegen den A3-Ligisten SV Berlichingen/Jagsthausen 6:3 durch. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. In der 44. Minute musste die Partie circa 30 Minuten unterbrochen werden, da Sascha Brenner nach einem Kopfballduell ins Krankenhaus musste. Im Elfmeterschießen hatte Nagelsberg die besseren Nerven, verwandelte viermal, während auf Berlichinger Seite nur Torspieler Mirko Lewicki traf.