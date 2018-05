Fußball-Verbandsliga Pfullingen bleibt in Gmünd chancenlos

Schwäbisch Gmünd / Claus-Jörg Krischke

Die Normannia meldet sich mit einem 5:0-Erfolg zurück. Felix Bauer und Fabian Kolb treffen je zweimal.

Eindrucksvoll hat der Tabellenführer aus Gmünd die unglückliche Niederlage in Hollenbach weggesteckt. Mit einem verdienten 5:0-Erfolg über den VfL Pfullingen untermauern die Normannen ihren Anspruch auf den ersten Tabellenplatz. Vom Gast aus Pfullingen sah man über 90 Minuten nicht viel, Gmünds Tormann Yannick Ellermann war meist arbeitslos.

Die stärksten Akteure in einer insgesamt starken Gmünder Mannschaft waren die beiden Doppeltorschützen Felix Bauer und Fabian Kolb, die ein enormes Laufpensum absolvierten und jedem Ball nachsetzten. Das 1:0 fiel in der 11. Minute: Patrick Lämmle bediente überlegt Felix Bauer, der jagte die Kugel aus acht Metern in die Pfullinger Maschen. Nach genialer Vorarbeit von Dominik Pfeifer erhöhte Fabian Kolb in der 24. Minute auf 2:0. Zwei Minuten später wurde Felix Bauer im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Pfeifer zum Halbzeitstand von 3:0. Auch nach dem Wechsel hatte Pfullingen den Normannen nichts entgegenzusetzen; das Tor zum 4:0 erzielte Felix Bauer nach einem Freistoß von Stefan Fichter. Den Endstand zum 5:0 markierte erneut Fabian Kolb.