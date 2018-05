Fußball-Verbandsliga Pascal Hopf trifft wieder zweimal

Tübingen / Frank Nabholz

Die Haller Sportfreunde fahren in der Verbandsliga den zweiten Sieg in Folge ein.

Trotz Hitze, frühem Zwei-Tore-Rückstand und einem verschossenen Elfmeter siegten die Mannen von Petar Kosturkov mit 3:2. Früh stand es 1:0 für die TSG. Nach einem kurzen Eckball drang ein Tübinger Stürmer in den Haller Strafraum ein. Den Schuss lenkte Steffen Engelhardt an die Latte, den Abpraller schob Simeon Zahn ein (5. Minute). In der 13. Minute sah Halls Torhüter Yannic Weiß bei einem Freistoß von Lars Lack nicht gut aus, als der Ball über den Keeper hinweg im Netz landete (2:0).

Danach waren die Sportfreunde im Spiel. Nach einem krassen Abwehrfehler lief Pascal Hopf allein auf das Tübinger Tor zu und vollendete in der 24. Minute zum 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst Elfmeter für Hall, als Tübingens Torhüter Serhat Ayvaz im Strafraum umgestoßen hatte. Hopf scheiterte jedoch an Torhüter Lukas Weber. In der Nachspielzeit tankte sich Engelhardt klasse außen durch, passte in die Mitte, wo letztendlich Luca Kaufmann zum 2:2 einschob.

Die zweite Halbzeit kann man getrost unter der Rubrik „vogelwild“ zusammenfassen: Torchancen gab es auf beiden Seiten. Zuerst musste Halls Yannic Weiß sein ganzes Können aufbieten, um einen Treffer zu verhindern, dann verzog ein Tübinger Spieler frei­stehend vor dem Tor. Danach lief ein Tübinger Stürmer allein aufs Haller Tor zu, legte uneigennützig quer, aber ein Haller Abwehrspieler konnte im letzten Moment klären. Nun die Sportfreunde: Nach tollem Pass von Serhat Ayvaz lief Pascal Hopf allein aufs Tor zu, scheiterte aberan Torhüter Weber, ebenso mit dem Nachschuss.

In der 71. Minute folgte die Führung für die Gäste. Einen fatalen Torwartaussetzer nutzte Hopf und schob zum 3:2 ein. Tübingen drängte auf den Ausgleich, Hall konterte im Minutentakt. So schoss Engelhardt freistehend am leeren Tor vorbei. Die Entscheidung hatte Hopf auf dem Fuß, als er allein aufs Tor zulief, den Ball über Weber lupfte, allerdings auch über das Gehäuse. Nochmals konnte Voigt vor der Torlinie klären und Engelhardt scheiterte allein vor dem Torhüter. So blieb es letztendlich beim 3:2 für die Sportfreunde.