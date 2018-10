Fußball Ottendorf bringt sich um den verdienten Lohn

Sulzdorf / Erich Krupp

Für den FC Ottendorf war mehr drin bei diesem Gastspiel in Sulzdorf. Die Gäste waren mehr im Ballbesitz und hatten die besseren Torchancen. Doch beides reichte am Ende nicht. Die Sulzdorfer machten es besser und Ottendorf brachte sich beim 0:1 selbst um den verdienten Lohn.

Von Spielbeginn an nahm Ottendorf das Spiel in die Hand, kombinierte gefällig bis vors Tor der Sulzdorfer, scheiterte aber ein ums andere Mal im Abschluss. Es begann in der dritte Minute, als der Ottendorfer Mika Tischler nach einer scharfen Hereingabe von Tobi Kaiser am Torwart scheiterte. Daniel Mayer setzte sich in der 17. Minute über links durch, wiederum war es Mika Tischler, der die Flanke nicht verwerten und das Leder im Kasten der Gastgeber unterbringen konnte. Der TSV Sulzdorf kam in der ersten Halbzeit nicht zu einer nennenswerten Torchance.

Sulzdorf kommt auf

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Sulzdorf besser ins Spiel. Ottendorfs Trainer Ralf Wappler reagierte darauf und brachte Dejan Draganovic. Die Einwechslung sorgte für mehr Torgefährlichkeit der Gästemannschaft aus Ottendorf.

Umso überraschender erzielten die Platzherren die Führung: In der 70. Minute landete nach einem Freistoß aus dem Halbfeld das Leder vor dem Ottendorfer Kasten. Sven Otterbach markierte durch einen Abstauber die 1:0-Führung.

Sieben Minuten später konnte Nico Leuze die Chance zum Ausgleich nicht nutzen. Unmittelbar im Gegenzug verhinderte FCO-

Keeper Christian Krupp das 0:2 durch drei gute Reaktionen. Die Heimmannschaft verteidigte mit viel Aufwand die Führung bis zum Schlusspfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters Michael Hehl. Die Reservemannschaft verlor mit 4:3. Torschützen: Alex Diehm, Marcel Grau, Patrik Schumacher.

FC Ottendorf: Christian Krupp, Nico Leuze, Luca Schaller, Karl-Niklas Drescher, Daniel Mayer, Christian Jäckel, Rene Weinberger (57. Dejan Draganovic), Fabian Maier, Mika Tischler, Julian Halbauer, Tobias Kaiser (73. Patrik Schumacher).