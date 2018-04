Crailsheim Ohne Torwart gegen Spitzenreiter

Crailsheim / Luca Schmidt

Die Spvgg Satteldorf hat momentan ein Torwartproblem: Etatmäßig steht Manuel Schoppel im Tor, der ist aber schon seit Wochen verletzt. Nun hat sich auch noch sein Ersatz, Patrick Grobshäuser, unter der Woche verletzt und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen. „Es ist noch nicht ganz klar, wer am Sonntag im Tor stehen wird“, sagt Martin Weiß.

Und das gegen den Tabellenführer aus Breuningsweiler. Der SV ist das einzige Team der Landesliga, das sich vorne absetzen konnte: Acht Punkte hat der Spitzenreiter Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Löchgau. „Die haben sehr gute Einzelspieler, die auch gut zusammenspielen“, sagt Weiß. Gerade das könnte Satteldorf aber entgegenkommen. „Wir haben bislang gegen viele Mannschaften gekickt, die sehr defensiv gegen uns agiert haben.“ Die Spvgg tue sich aber leichter gegen Teams, die mitspielen wollen – und davon geht Weiß am Sonntag aus. Trotzdem gelte es, vorsichtig zu sein. Gerade die Offensive der Gäste ist sehr stark besetzt: 61 Tore in der laufenden Saison unterstreichen das.

Um etwas Zählbares gegen den SV zu holen, muss das Team vom Kernmühlenweg seine Leistung im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern – da gab es in Schornbach eine 1:3-Niederlage. „Die Partie haben wir schon abgehakt, das war keine Glanzleistung“, so Weiß. Das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft war zu schwach. Außerdem habe man es dem Gegner bei den Gegentoren zu einfach gemacht und habe in der zweiten Hälfte nicht mehr aus der Ordnung heraus gespielt.

Vier Niederlagen in Folge für TSV

Alles andere als rund läuft es derweil für den TSV Crailsheim: Vier Niederlagen gab es zuletzt für die Elf von Michael Gebhardt. „Es hilft uns aber überhaupt nicht, über die vergangenen Spiele zu jammern, am Ende zählt das Ergebnis“, sagt Gebhardt. Damit dieses sich verbessere, müsse sein Team „im Spiel nach vorne noch entschlossener auftreten“ und defensiv kompakt stehen.

In Schwaikheim erwartet Gebhardt eine kampfstarke und disziplinierte Mannschaft, die den Horaffen alles abverlangen wird. „Wir müssen uns in Schwaikheim im Vergleich zur Vorwoche klar steigern.“ Fraglich ist allerdings, ob Tim Messner und Jörg Munz der Mannschaft zur Verfügung stehen: Messner ist angeschlagen, Munz beruflich eingespannt.

Info Spvgg Satteldorf – SV Breuningsweiler, Sonntag, 15.30 Uhr; TSV Schwaikheim – TSV Crailsheim, Sonntag, 16 Uhr