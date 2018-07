Fußball Ohne Punktverlust zum Turniersieg

Next

Im Gruppenspiel unterlag die Spvgg Unterrot gegen den VfR Murrhardt mit 0:5. Am Ende hatten beim „Allianz-Juniors-Cup“ für D-Junioren in Unterrot aber die Spfr. Hall die Nase vorn. Sie erhielten aus der Hand von Joachim Gölz den Siegerpokal (Bild rechts). © Foto: bu

Unterrot / Hans Buchhofer

Der „Allianz-Juniors-Cup“ für D-Junioren-Teams war angesichts der hochsommerlichen Temperaturen eine schweißtreibende Angelegenheit. Die Organisatoren um Jugendleiter Sven Zauner hatten aber ihr Möglichstes getan, um den Jugendlichen in den Spielpausen schattige Plätzchen zu bieten. Das Vordach des Vereinsheims sowie ein Zelt boten dazu den nötigen Schatten.

Zum vierten Mal schon wurde bei der Spvgg Unterrot der „Allianz-Juniors-Cup“ angepfiffen. In der Agentur aus Unterrot mit ihrem Geschäftsführer Joachim Gölz hat die Spvgg einen starken Partner, der auch Sachpreise und Trophäen zur Verfügung stellte. Bei der Siegerehrung stellten die Organisatoren erfreut fest, dass es keine Verletzungen gab und alles bestens abgelaufen war. Dem Sieger winkt beim nötigen Losglück die Teilnahme am Finalturnier in München, das die Allianz-Organisation zusammen mit ihrem Partner FC Bayern München ausrichten wird.

Gespielt wurde in Unterrot parallel auf zwei Plätzen. Lediglich die beiden Finalspiele wurden zeitlich versetzt ausgetragen. Dass mit den Spfr. Hall, der SGM Löwenstein/Sulmtal, dem Team Oppenweiler/Sulzbach (M.), dem VfR Murrhardt und der SGM Michelfeld einige Teams im Einsatz waren, die teilweise noch gar nicht oder kaum im hiesigen Raum gespielt haben, trug sicher zu mehr Spannung bei den Zuschauern bei.

In der Gruppe A waren die Spfr. Hall nicht zu stoppen und wurden klarer Gruppensieger vor dem Team Oppenweiler/Sulzbach (M.). Der TSV Althütte, die SGM Rottal 1 und die SGM Löwenstein/Sulmtal folgten auf den Plätzen. In der Gruppe B bot sich ein ähnliches Bild: Die SGM Michelfeld errang mit vier Siegen ebenfalls den Gruppensieg vor dem VfR Murrhardt, der Spvgg Unterrot, der SGM Rottal 2 und dem FC Ottendorf.

Das Spiel um den dritten Platz zwischen dem VfR Murrhardt und der SGM Michelfeld war hart umkämpft, doch am Ende konnten sich die Michelfelder mit 2:1 durchsetzen. Im Finale zwischen den Spfr. Hall und dem Team der SGM Oppenweiler/Sulzbach (M.) gingen die Haller schon mit ihrem ersten Angriff mit 1:0 in Führung. Das Sportfreunde-Team blieb weiter die aggressivere Mannschaft und gewann am Ende mit 3:0 Toren.

Finalrunde

Spiel um Platz 9:

SGM Löwenstein – FC Ottendorf 4:0

Spiel um Platz 7:

SGM Rottal 1 – SGM Rottal 2 3:0

Spiel um Platz 5:

TSV Althütte – Spvgg Unterrot 5:1

Halbfinals:

Spfr. Hall – VfR Murrhardt 2:0

SGM Michelfeld – Oppenweiler 1:4

Spiel um Platz 3:

VfR Murrhardt – SGM Michelfeld 1:2

Endspiel:

Spfr. Hall – SGM Oppenweiler 3:0