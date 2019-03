Fußball Offensiv große Unterschiede

Schornbach / Joachim Mayershofer

Rein von der Papierform her, könnte der Auftakt nach der Winterpause für den Fußball-Landesligisten TSV Crailsheim schwerer sein. Erster Gegner der Horaffen wird das Team aus Schornbach sein, der Vorletzte. „Wir haben gegen diese Mannschaft ein gutes Heimspiel hingelegt und mit 5:1 gewonnen. Auswärts werden die Karten aber neu gemischt, denn Schornbach hat einen sehr kleinen Kunstrasenplatz, vielleicht den kleinsten in der Liga, und hat jetzt einen neuen Co-Spielertrainer bekommen. Sie werden sich in Sachen Abstiegskampf bestimmt voll reinhauen“, sagt Crailsheims Trainer Michael Gebhardt.

Nur zwei Heimsiege

Schornbach hat 14 Punkte auf dem Konto, Crailsheim 22 und steht damit auf Platz 8. Die Hausherren haben auf eigenem Platz erst zwei Spiele gewonnen, somit zu Hause sechs Punkte geholt. Mit 18 Treffern ist Schornbach zusammen mit Schluchtern die offensivschlechteste Mannschaft der Landesliga. Petros Gelis, Dominik Parham und Timo Morawietz sind mit jeweils drei Toren die erfolgreichsten Torschützen des TSV Schornbach. Beim TSV Crailsheim sind dies Tim Meßner und Daniele Hüttl mit je neun Treffern.

Die Horaffen haben auf fremden Plätzen sieben Zähler geholt. Die 38 erzielten Tore bedeuten gemeinsam mit dem Drittplatzierten TV Pflugfelden die zweitbeste Bilanz in dieser Statistik. Nur der Spitzenreiter TSV Heimerdingen hat sich mit 46 Toren noch torhungriger gezeigt.

Info TSV Schornbach – TSV Crailsheim, Samstag, 14 Uhr