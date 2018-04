Fußball-Bezirksliga Obersontheim ist der Favorit

Obersontheim / hschw/efi

Besser hätte es kein Termingestalter inszenieren können. Obersontheimer Frühlingsfest und Derby gegen Zell, Bühlertalherz, was willst du mehr? Aufgrund der Tabellensituation geht Obersontheim leicht favorisiert in die Partie, auch wenn das Hinspiel 1:1 endete.

Während Bühlerzell nach gutem Rückrundenstart (Remis gegen Gaisbach, Sieg gegen Niedernhall) seit vier Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn wartet, hat Obersontheim nach holprigem Rückrundenstart über Ostern zurück auf die Erfolgsspur gefunden. Wichtiger Grundstein für diese Tatsache ist der Umstand, dass Ersatztorwart Christoph Köger einen Riesenjob gemacht hat und zusammen mit einer starken Viererkette dreimal ohne Gegentor blieb. Fast über­flüssig zu erwähnen, dass der TSV inzwischen mit 16 erhaltenen Toren die zweitbeste Abwehr der Liga bildet.

Zu erwarten ist, dass Jürgen Fricker nach ausgeheilter Bänderverletzung wieder das Tor hütet, während Marco Pfitzer sein Debüt nach abgesessener Wechselsperre geben und die Obersontheimer Offensive verstärken wird.

Abstand ist kleiner geworden

Nach inzwischen sechs Rückrundenspielen sind die Sportfreunde Bühlerzell immer noch ohne Sieg. Nur zwei Mannschaften haben in der Rückserie noch weniger Punkte geholt. Das einzig positive derzeit ist, dass Bühlerzell aufgrund der Ergebnisse der anderen Mannschaften immer noch Platz sechs halten kann. Allerdings ist der Abstand zur zweiten Tabellenhälfte merklich kleiner geworden.

Gegen eine gute Sindringer Mannschaft, die sehr effektiv spielte, zeigten die Sportfreunde eine ordentliche Leistung, mehr aber auch nicht. Vor allem im Offensivspiel konnten nur wenige Akzente gesetzt werden. Es gab kaum Chancen aus dem Spiel heraus und somit auch relativ wenig Torgefahr für das Tor der Gäste. Wieder mit dabei ist Christian Stein. Fehlen wird dagegen und auch am Freitag in Dünsbach Spielführer Philipp Krupp, der beruflich in Australien ist. Fraglich ist auch der Einsatz von Kevin Maintok (Zerrung).

Info TSV Obersontheim – Sportfreunde Bühlerzell, Sonntag, 15 Uhr