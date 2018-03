Fußball Oberroter ringen dem Tabellenführer ein Remis ab

Oberrot / Andreas Zimmermann

Das Spiel in der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr begann am Mittwochabend mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. Jedoch neutralisierten sich die Mannschaften im Laufe der ersten Halbzeit. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Backnang-Steinbach in der 11. Minute, als nach einem Eckball Torhüter Bogner geschlagen war und der Gästestürmer aus sechs Metern am Oberroter Gehäuse vorbeischoss. Aufseiten des FCO hatte Bauer in der 28. Minute eine gute Chance, seine Farben in Führung zu bringen. Jedoch reagierte Kemenovic im Gästetor stark. In der 35. Minute zappelte der Ball im Oberroter Netz. Aber der Treffer wurde nicht anerkannt, da der Ball zuvor knapp im Aus war.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Nach einem unnötigen Ballverlust in der Oberroter Abwehr konnte Bogner den ersten Schuss noch klären, war beim Nachschuss jedoch machtlos. Zehn Minuten später fiel fast das 2:0 für die Gäste. Bog­ner konnte den Kopfball nach einem Freistoß jedoch zur Ecke klären. Im Gegenzug verzog Kühnle mit einem Schuss knapp. In der 67. Minute war Bogner erneut der starke Rückhalt und klärte reaktionsschnell per Fußabwehr gegen Steinbachs Torjäger Ünal. Die Rottal-Elf zeigte an diesem Tag die nötige Moral und stemmte sich gegen die Niederlage.

In der 79. Minute spielte der eingewechselte Adolf mit einem Pass in die Gasse Scheuermann schön frei. Dieser vollendete mit einem satten Schuss zum 1:1-Ausgleich. Daraufhin merkte man der Heimelf an, dass sie gut im Spiel war und mehr wollte, doch auch die Gäste blieben stets in der Defensive wachsam und in der Offensive gefährlich.

In der 84. und 90. Minute klärte abermals der starke Bogner gegen die Gäste und auch der Gästetorhüter konnte sich in der 86. Minute mit einer Faustabwehr nach einem Schuss von Scheuermann auszeichnen. So endete die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

Fazit: Die Rottal-Elf muss nach dem Spielverlauf mit dem Unentschieden zufrieden sein. Es gilt nun in den nächsten Spielen, sich weiter zu steigern.

FC Oberrot: Daniel Bogner, Markus Wurst, Simon Kühnle (72. Nico Adolf), Tom Scheuermann, Steffen Hägele, Markus Bauer, Holger Grün (88. Philipp Kees), Maximilian Benz, Matthias Wieland, Lukas Knapp, Maximilian Reske (88. Nick Kübler)