Knapp 12 000 Einwohner zählt die Gemeinde Rielasingen-Worblingen, die seit 1975 existiert. Diese liegt südlich von Singen und ist keine zwei Kilometer von der deutsch-schweizerischen Grenze entfernt. Sie beherbergt den Oberliga-Aufsteiger 1. FC Rie­lasingen-Arlen. Arlen ist neben Rielasingen und Worblingen ein weiterer Ortsteil der Gemeinde. Von dort sind es mehr als 250 Kilometer nach Ilshofen. Der TSV hat am Sonntag gleich zum Auftakt der neuen Saison eine weite Anreise vor sich.

Die Begeisterung und die Vorfreude sei sehr groß in der Gemeinde, berichtet der Schweizer Trainer des 1. FC, Markus Schilling. Der Aufsteiger aus Südbaden hat eine bemerkenswerte Saison hinter sich. Zwischenzeitlich lag Rielasingen-Arlen zehn Punkte hinter dem Freiburger FC. Doch in der Rückrunde gewann das Team von Markus Schilling alle Partien, spielte nur gegen den Freiburger FC unentschieden. Da sich dieser eine Niederlage gegen Radolfzell leistete, konnte Rielasingen-Arlen noch vorbeiziehen und stieg direkt auf. Freiburg folgte in der Relegation.

Überstunden in Hall

„Das ist kein klassischer Aufsteiger, sondern eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial“, urteilt Michael Hoskins, der Trainer des TSV Ilshofen. „Der 1. FC hat mit Christian Mauersberger einen gestandenen Drittliga-Spieler im Kader. Unser Noah Feil kommt zwar auch aus der 3. Liga vom VfR Aalen, aber der Unterschied ist, dass Mauersberger in Chemnitz und Zwickau regelmäßig gespielt, während Noah nur eine Handvoll Einsätze hatte.“ Hoskins hat mit einigen Trainerkollegen über Rie­lasingen-Arlen gesprochen und Videos analysiert.

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat Ilshofen einige erfahrene Kräfte verloren, aber dafür viele junge Spieler mit Potenzial verpflichtet. Als Beispiel dient der 19-jährige Matthias Hahn. „Er hat in Schwäbisch Hall sein erstes Aktiven-Spiel überhaupt gemacht. Körperlich mag er noch etwas zu verbessern haben, aber er tut uns wahnsinnig gut im Spielaufbau“, ist Michael Hoskins überzeugt. Am vergangenen Dienstag musste Ilshofen beim 2:1 nach Verlängerung im WFV-Pokal bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall Überstunden machen. Das sollte aber konditionell keine Auswirkungen auf die Sonntagsbegegnung haben. „Wir haben in Gruppen trainiert und entsprechend die Belastung gesteuert“, berichtet Michael Hoskins. Ihm hat der Auftritt seiner Mannschaft insgesamt zugesagt. „Natürlich war noch nicht alles perfekt aufeinander abgestimmt, aber mir hat gefallen, dass das Team immer an dem Ballbesitzfußball festgehalten hat.“ Letztlich habe man die Tore erzwungen, „auch wenn die jeweilige Entstehung unheimlich bitter für Schwäbisch Hall war“.

Erfahrener Torhüter

Aufmerksamer Beobachter der Pokalpartie war Markus Schilling. Er hat nicht nur diese Partie via Stream, sondern auch mehrere aus der vergangenen Saison analysiert. „Wir kennen Ilshofens Stärken, aber auch die Schwächen.“

Schilling muss in der Partie gegen Ilshofen auf Stürmer Nico Kunze (Nasenbeinbruch) und Torwart Dennis Klose verzichten. Deshalb hat der Verein Christian Mendes Cavalcanti nachverpflichtet. Der 46-jährige, der sowohl einen österreichischen als auch einen brasilianischen Pass besitzt, kommt vom Oberliga-Rivalen FC Villingen und war dort Stammtorhüter.

Ilshofen wird mit dem gleichen Kader wie gegen Hall anreisen. Die lange Busfahrt schreckt Michael Hoskins nicht. „Wir haben uns bewusst gegen das Hotel entschieden und fahren einfach rechtzeitig los.“ Unterwegs werde die Mannschaft gemeinsam essen. „Aber es gibt ja nicht nur die Hin-, sondern auch die Rückfahrt. Bei solch langen Reisen war ich immer besonders motiviert“, berichtet der 39-jährige Michael Hoskins. „Denn mit einer Niederlage im Gepäck fühlt sich die Rückfahrt immer doppelt so lang an.“

Info 1. FC Rielasingen-Arlen – TSV Ilshofen, Sonntag, 15 Uhr