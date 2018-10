Fußball Nur Punkt für Tabellenführer Tiefenbach

Crailsheim / Klaus Helmstetter

Der achte Spieltag war ein denkwürdiger in der Kreisliga B3. Denn Tabellenführer Tiefenbach hat beim 2:2 gegen Satteldorf II seine ersten Punkte in der aktuellen Spielzeit liegen lassen. Profiteur des Wochenendes war der SSV Stimpfach mit seinem Sieg beim ESV Crailsheim. Dennoch bleibt Tiefenbach vorne, gibt weiterhin den Ton an und hat noch einen Dreier Vorsprung auf den SSV und Goldbach.

Die Stimpfacher müssen am Wochenende nach Waldtann, können den Rückstand auf den Spitzenreiter dabei noch weiter verkürzen und so den Druck auf den Klassenprimus erhöhen.

Die KSG Ellrichshausen hat ihren Aufwärtstrend gegen Unterdeufstetten fortgeschrieben und möchte gegen Dünsbach II, ein Team aus dem Schlusstrio der Tabelle, jetzt noch einmal nachlegen. Dort, im Tabellenkeller, findet sich auch der SV Großaltdorf wieder, der danach trachtet, sich in Unterdeufstetten so teuer wie möglich zu verkaufen.

Die Spvgg Gröningen-Satteldorf II, der Favoritenschreck aus der Vorwoche, bekommt es mit den Fünftplatzierten Honhardtern zu tun. Im Erfolgsfalle würde sich die Landesliga-Reserve weiter Richtung vorderes Mittelfeld orientieren.

Der VfR Altenmünster II musste sich im Stadtderby dem SV Onolzheim beugen. Da dürfte die jetzt anstehende Aufgabe gegen den Klassenprimus aus Tiefenbach auch nicht einfacher ausfallen. Der wird bemüht sein, nach dem ersten Punktverlust in dieser Spielzeit wieder in die Erfolgsspur zu finden und die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Jagstheim hat als Vierter des Tableaus das Top-Trio im Blick und lauert dort auf seine Chance. Der ESV Crailsheim muss kleinere Brötchen backen. Fraglich, ob er den VfBlern wirklich dicke Steine in den Weg wird legen können.

Wegen des Hammeltanzes ist die Begegnung zwischen dem Zweitplatzierten TSV Goldbach und den Gästen aus Onolzheim auf den 1. November verlegt. Los geht es dann um 15 Uhr.

Samstag, 20. Oktober, 14.30 Uhr:

TSV Unterdeufstetten – SV Großaltdorf, Spvgg Satteldorf II – FC Honhardt (15.30 Uhr)

Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr:

VfR Altenmünster II – SV Tiefenbach (13 Uhr), TSV Dünsbach II – KSG Ellrichshausen (13 Uhr), VfB Jagstheim – ESV Crailsheim, SSV Stimpfach –

GSV Waldtann

Donnerstag, 1. November, 15 Uhr:

TSV Goldbach – SV Onolzheim