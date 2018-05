Satteldorf Nur noch ein Punkt Rückstand

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Nach den beiden Unentschieden zu Hause gegen Pflugfelden und Kornwestheim hatte Satteldorfs Trainer Martin Weiß den Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz in der Landesliga eigentlich schon abgeschrieben. „Auf Platz 2 schauen wir momentan gar nicht mehr“, sagte er vor zwei Wochen angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Löchgau. Doch die Löchgauer haben nach dem Remis gegen Breuningsweiler und dem 0:4 gegen Pfedelbach jetzt nur noch einen Zähler Vorsprung vor Satteldorf, das die beiden letzten Spiele gegen Crailsheim und Schwaikheim gewonnen hat. Drei Spieltage vor Schluss ist also Hochspannung angesagt.

Am Samstag muss Satteldorf in Schluchtern (Platz 10; 35 Punkte) ran, Löchgau in Kornwestheim (Platz 15; 23) – beides von der Papierform her Pflichtaufgaben für die Favoriten, wenn sie Platz 2 erreichen wollen. „Wir haben die deutlich schwerere Aufgabe als Löchgau“, warnt Spvgg-Trainer Weiß jedoch. Er sehe Schluchtern von der Qualität der Einzelspieler her als starke Mannschaft, die besser sei, als es der Tabellenplatz aussage. Siege gegen die Spitzenteams Breuningsweiler und Heimerdingen (jeweils 2:1 zu Hause) untermauern seine Sicht der Dinge.

Nicht alles planbar

„Natürlich wollen wir gewinnen und noch so viele Punkte wie möglich aus den letzten Spielen holen, dann haben wir unsere Aufgabe erledigt. Mehr können wir eh nicht tun.“ Sein Team habe und mache sich überhaupt keinen Druck. Von den Spitzenmannschaften habe seine die lockerste Position, betont Weiß. „Dass wir die volle Ausbeute holen aus den letzten beiden Spielen und Löchgau Punkte liegen lässt, war nicht zu erwarten. Das ist das Schöne am Fußball, dass Gott sei Dank eben nicht alles planbar ist.“

Allerdings hat Martin Weiß einige Ausfälle zu beklagen. Torhüter Manuel Schoppel wird diese Runde nicht mehr zum Einsatz kommen. Wegen seiner Schulterverletzung will die Spvgg kein Risiko eingehen. Hinzu kommen weitere angeschlagene Akteure. „Aber wir haben das immer gut kompensieren können.“

Auch Crailsheims Trainer Michael Gebhardt muss erneut auf viele verletzte Spieler verzichten. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt er vor dem Spiel gegen den zwei Punkte schlechteren Tabellennachbarn Oeffingen (Platz 8; 37). Markus Diether, Tamas Herbaly, Marcel Maneth, Bubacarr Saidy, Moritz Gentner ... die Liste der Verletzten beim TSV ist lang. Zudem fehlen mit Kapitän Jörg Munz und Torhüter Thomas Weiß zwei Korsettstangen des Teams beruflich. „Offensiv habe ich noch zwei Spieler zur Verfügung. Gegen Oeffingen wird es aber nicht nur deshalb eine schwierige Aufgabe.“ In der Vorrunde unterlag Crailsheim mit 2:3. Vor allem bei Standards zeigte sich das Team von Trainer Haris Krak stets brandgefährlich.

Schützenhilfe für Satteldorf?

Trotz der Probleme sagt Michael Gebhardt aber: „Ich gehe nie ins Spiel und sage, ich bin mit einem Punkt zufrieden. Wir wollen immer gewinnen. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele. Die wollen wir gewinnen und damit die Runde gut abschließen.“ Und dann gibt es am nächsten Wochenende ja noch das Auswärtsspiel beim FV Löchgau. Mit einem Sieg könnten die Crailsheimer dem Nachbarn aus Satteldorf im Kampf um Platz 2 unter die Arme greifen. „Das ist für uns aber keine zusätzliche Motivation“, gibt Gebhardt zu. „Ich will einfach jedes Spiel gewinnen.“

Info TSV Crailsheim – TV Oeffingen,

SV Schluchtern – Spvgg Satteldorf,

beide morgen, 15.30 Uhr