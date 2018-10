Crailsheim Nur Maneth trifft – aber sehenswert

Fellbach / Dennis Arendt

In einer mäßigen Landesligapartie hat der TSV Crailsheim am Ende verdient in Fellbach mit 1:3 verloren. Das Spiel begann verhalten, viele Bälle wurden im Mittelfeld gespielt und erobert. Zwingende Torchancen ergaben sich zunächst nicht. Dennoch war der TSV anfangs die überlegene Mannschaft: Tamas Herbaly schloss über das Tor ab (9.), ihm tat es Andreas Fuchs nur drei Minuten später nach.

Danach plätscherte die Partie wieder vor sich hin, ehe Daniele Hüttl – wohl regelkonform – der Ball durch den Torhüter vom Fuß genommen wurde. Bei den anschließenden Eckbällen gab es erneut eine gute Chance für Hüttl, der den Ball aber aus fünf Metern nicht im Tor unterbringen konnte.

Und so kam es, wie es kommen musste: Quasi im Gegenzug traf Fellbach, Filip Jaric tanzte sich auf links gegen drei Gegenspieler durch und schloss dann aus spitzem Winkel erfolgreich ab (26.). Als sich dann alle Zuschauer bereits mit dem Halbzeitstand von 1:0 abgefunden hatten, erfolgte der Pfiff des Unparteiischen: Handelfmeter für die Hausherren. Diesen verwandelte Nikola Jelic ohne Abwehrchance für den jungen Crailsheimer Keeper Lars Albig im rechten Eck.

Zwingende Chancen Mangelware

Nach Wiederanpfiff merkte man den Crailsheimern kurzzeitig den Willen an, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen – zwingende Torchancen konnte man aber leider keine erspielen.

Stattdessen drängte Fellbach ab der 65. Minute auf die Vorentscheidung. Einmal vergab man aber kläglich und bei der zweiten Aktion konnte sich Lars Albig auszeichnen. In der 76. Minute stand Tamas Herbaly plötzlich vollkommen frei vor dem Tor der Gastgeber, er konnte den Ball aber nicht mehr genau verwerten. Danach legte Fellbach wieder einen Gang zu: Erst klärte Tobias Hertfelder einen gefährlichen Schuss von Claudio Paterno, beim folgenden Eckball half der Querbalken.

In der 89. Minute belohnte sich der SVF dann für ein ordentliches Spiel: Bei einem Fehlpass im Spielaufbau spurtete Koray Yildiz dazwischen, tanzte Albig im Eins-gegen-eins aus und schob ein. Nur Makulatur war dann der sehenswerte Ehrentreffer für Crailsheim: Einen langen Ball verwertete Marcel Maneth per Dropkick zum 1:3-Endstand.

Fellbach – Crailsheim 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Filip Jaric (26.), 2:0 Nikola Jelic (45.+2, HE), 3:0 Koray Yildiz (89.), 3:1 Marcel Maneth (90. +1)

Crailsheim: Albig, Rümmele, Hertfelder, Düll (55. Munz), Fuchs, Wolf, Schwenker, Hüttl (75. Schneider), Messner, Wagemann (55. Maneth), Herbaly