Fußball Nur der Sieger bleibt im Titelrennen

Honhardt / Willi Hermann

Nachdem bis auf Topfavorit Langenburg alle Mannschaften aus der vorderen Tabellenhälfte mit 17 ausgetragenen Partien auf einem Level sind, hat die Tabelle wieder ein wenig mehr Aussagekraft. Langenburg kann sich mit Erfolgen in den Nachholspielen allerdings noch ein wenig absetzen. Obersontheim II und Honhardt mit ihren 38 Punkten haben auf jeden Fall die beste Ausgangsposition im Kampf um den Relegationsplatz. Dabei ist morgen das Duell zwischen Honhardt und Stimpfach natürlich im Fokus. Bei beiden Kontrahenten wechseln derzeit Licht und Schatten. Die Gastgeber fanden nach ihrer Niederlage im Spitzenspiel gegen Obersontheim II in Großaltdorf wieder in die Erfolgsspur zurück. Dagegen konnte Stimpfach seinen Erfolg über Langenburg gegen Obersontheim II nicht bestätigen. Auf jeden Fall sind die Gäste bei sechs Punkten Rückstand morgen unter Zugzwang.

Langenburg kaum gefährdet

Langenburg sollte gegen Schlusslicht Unterdeufstetten auf eigenem Platz normalerweise keine Probleme haben. Enger könnte es in der Partie zwischen Obersontheim II und Onolzheim zugehen. Allerdings bringen die Gäste bisher keine Konstanz in ihre Leistung. Auch für Jagstheim ist das Stadtteilderby in Tiefenbach mit Sicherheit kein Selbstläufer, auch wenn die Gastgeber ihre Leistung aus der Hallensaison bisher nicht auf den Platz übertragen konnten.

Eng könnte auch die Partie zwischen Großaltdorf und Goldbach werden. Für Goldbach sprechen drei Erfolge in Serie. In den weiteren drei Partien ist der Ausgang absolut offen. Den GSV Waldtann und den ESV Crailsheim trennt lediglich ein Punkt. Dünsbach II spielt schon um 11 Uhr gegen Bühlerzell II (in Gera­bronn). Kirchberg II und der VfR II spielen um 13 Uhr.

Sonntag, 18. März, 13 Uhr

Dünsbach II – Bühlerzell II (11 Uhr), TSG Kirchberg II – VfR Altenmünster II, Obersontheim II – SV Onolzheim

Sonntag, 18. März, 15 Uhr

SV Tiefenbach – VfB Jagstheim, FC Langenburg – TSV Unterdeufstetten, FC Honhardt – SSV Stimpfach, SV Großaltdorf – TSV Goldbach, GSV Waldtann – ESV Crailsheim