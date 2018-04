Crailsheim Trainer-Notlösung ist beim TSV Erfolgsgarant

Crailsheim / Luca Schmidt

Aus einem mach drei: Mit Claudia Nußelt, Marco Schmitt und Edgar Klärle übernahm ein Trainertrio die Frauenmannschaft des TSV Crailsheim – bislang mit Erfolg.

Neun Punkte aus drei Regionalligaspielen – für den TSV Crailsheim hat es sich ausgezahlt, den Trainerposten neu zu besetzen und dabei niemanden von außen zu holen, sondern mit Claudia Nußelt, Marco Schmitt und Edgar Klärle auf erfahrene Leute aus den eigenen Reihen zu setzen. Sie kennen die Mannschaft und das Umfeld. Als mit Wulf Saur der vorherige Trainer nach einem sachlichen Gespräch Anfang März entlassen wurde, kam der Crailsheimer Abteilungsleiter Günther Herz auf Claudia Nußelt zu. Nußelt habe bereits in der Vergangenheit erwähnt gehabt, dass sie einmal Trainerin werden möchte, so Herz.

Alleine war ihr das aber zu viel, deshalb wurden mit Edgar Klärle Torwarttrainer Marco Schmitt erfahrene Leute ins Boot geholt, die sich gerade im Jugendbereich hervorragend auskennen. „Eine lange Eingewöhnungsphase für einen neuen Trainer von außerhalb kam nicht infrage“, sagt Marco Schmitt. Deshalb wollte man es als Trio versuchen – bisher mit Erfolg. Dabei stehen nicht immer alle drei an der Seitenlinie oder bei den Trainingseinheiten auf dem Platz.

Viele Faktoren für Siege

Das neue Erfolgsrezept des TSV lässt sich aber nicht in einem Satz zusammenfassen, es kommen viele Faktoren zusammen. „Hilfreich war der 9:0-Sieg im Verbandspokal gegen Westernhausen“, sagt Marco Schmitt. Das sei einer der Knackpunkte gewesen.

Außerdem wurde etwas umgestellt. So rückte Luisa Scheidel von der Innenverteidigung wieder nach vorne, wahlweise auf die Sechs oder Halbposition – das brachte bei den letzten Auftritten des Teams deutlich mehr Zug nach vorne.

Zusätzlich seien einige Verletzte zurückgekommen, die die Mannschaft, neben Spielerinnen aus der B-Jugend, unterstützen und den Kader verstärken. Die Jugendspielerinnen sammeln Erfahrung, die, so Edgar Klärle, gut für deren Entwicklung sei. „Wir haben neun Spielerinnen aus dem Jahrgang 2001, vielen davon traue ich den Sprung in die Erste zu.“ Rückschläge gibt es aber auch: Die erfahrene Simone Klenk hat sich im Spiel gegen Sand II einen Bänderriss zugezogen und wird damit länger ausfallen.

Claudia Nußelt gibt einen weiteren Grund an, warum es gerade sehr gut läuft: „Die Spielerinnen erscheinen zahlreich zum Training und ziehen da gut mit.“ Nicht zuletzt tue „ein anderer Führungsstil“ der Mannschaft gut, so Klärle.

Dass der Trainerposten jetzt gleich von einem Trio übernommen wurde, das habe viele Vorteile. „Durch drei Trainer läuft der Trainingsbetrieb besser“, sagt Klärle. Zu zweit oder dritt sehe man auch mehr, so Nußelt. Deutliche Meinungsverschiedenheiten habe es noch keine zwischen ihnen gegeben, es passe menschlich sehr gut. Außerdem könne man sich laut Klärle „auch mal eines Besseren belehren lassen“.

Dass aktuell keiner von ihnen einen gültigen Trainerschein besitzt, das sehen die drei unbedingt als Nachteil. Klärle und Schmitt haben bereits jahrelange Erfahrung, vor allem im Jugendbereich. Nußelt spielte lange für Crailsheim, unter anderem in der Bundesliga, und war bei ihrem Heimatverein, dem VfL Ehingen, bereits als Trainerin aktiv. Sie hat bereits einen Trainerschein, konnte aber in den letzten Jahren keine Kurse besuchen. Unter dem Strich schlägt also die Erfahrung den Trainerschein.

Die Punkte aus den vergangenen Partien seien laut Abteilungsleiter Günther Herz notwendig gewesen, da die Teams aus dem Tabellenkeller weiter punkten. Die Mannschaft habe den Ernst der Lage erkannt.