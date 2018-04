Fußball Normannen wollen keine Lachnummer sein

Dorfmerkingen / Peter Lindau

Zu den schlimmsten Momenten auf dem Fußballplatz zählt, wenn eine Mannschaft bedauert oder, was noch übler ist, ausgelacht wird. Das ist dem 1. FC Normannia Gmünd im Viertelfinale des WFV-Pokals gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen (0:2) passiert, erinnert sich Normannias Spielleiter Claus-Jörg Krischke schmerzlich. „Diesen Eindruck möchten wir morgen wegwischen“, laute daher die Mission des Fußball-Verbandsligisten für das Gastspiel auf der Alb. „Wir wollen bei den Sportfreunden Dorfmerkingen etwas reißen“, gibt Krischke die Parole aus und ist davon überzeugt, dass seine Elf dabei nicht ohne Chance ist. Immerhin endete das Hinspiel unentschieden. Die Mannschaft sei „intakt“ und somit in der Lage, beim Tabellenführer „etwas mitzunehmen“. Krischke geht nicht davon aus, dass Trainer Holger Traub etwas an der bewährten Viererkette ändern wird. Beruhigend für das Team seien auch die jüngsten Personalentscheidungen. Seit gestern stehe fest, dass Torjäger „Bobo“ Mayer der Normannia treu bleibt. Laut Teammanager Andrea Aiello hat Mayer für weitere zwei Jahre unterschrieben. Mit Verstärkungen wie Niklas Groiß als Stürmer und Simon Knecht auf der rechten Außenbahn fühlt sich der Tabellendritte für die nächste Verbandsliga-Runde gut aufgestellt.

Info Sportfreunde Dorfmerkingen – Normannia Gmünd, Samstag, 15.30 Uhr