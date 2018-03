Fußball Normannen setzen auf Angriff

Schwäbisch Gmünd / Peter Lindau

Normannias Spielleiter Claus-Jörg Krischke scheint nach dem 3:1-Sieg seiner Elf gegen Öhringen ein Stein von der Fußballerseele gefallen zu sein. Seine Stürmer können wieder Tore schießen. Das würden die Gmünder auch morgen gegen den FC Wangen gerne machen: „Wir möchten dort anknüpfen, wo wir in Öhringen aufgehört haben.“ Krischke hofft, dass seine Jungs dazu im Angriff „weit vorne“ stehen werden. Gleichzeitig setzt er aber auch auf eine stabile Abwehr. „Alle im Team sind motiviert und guter Dinge“, kommentierte der gesundheitlich angeschlagene Spielleiter gestern Nachmittag die Situation und hoffte, dass sich im Abschlusstraining nicht noch ein Akteur verletzt. Gekickt wird morgen wieder auf künstlichem Grün. Der Rasenplatz sei noch nicht zu gebrauchen. Krischke zeigte sich nach 19 Spielen seiner Elf mit dem Erreichten zufrieden: „Wir haben zu Saisonbeginn nicht damit gerechnet, so gut dazustehen.“ Immerhin hat die Normannia Platz 3 erobert. Daran konnte auch die 0:3-Pleite gegen Ilshofen nichts ändern. Auch im Spiel gegen den FC Wangen soll es ein zu null ­geben – in diesem Fall allerdings für den Gastgeber aus der Stauferstadt. Was die Statistik be­trifft, erinnert sich Krischke an das ­

2:2 im Hinspiel, gibt sich für morgen aber zuversichtlich. Daher lau­tet sein Tipp: 2:0 für die Normannia.

Info Normannia Gmünd – FC Wangen, Samstag, 15 Uhr