Das Spiel begann für die Gmünder ordentlich, viel Ballbesitz und schöne Kombinationen, von Linx zunächst nichts zu sehen, doch dann stand es urplötzlich 1:0. Eine Ecke, die es nach Meinung einiger Gmünder Abwehrspieler hätte nicht geben dürfen, wurde von Schmider fein in den Strafraum geschlagen, dort stieg Marc Rubio hoch und köpfte zum 1:0 ein. Die Normannen schüttelten sich kurz und setzen ihren Kombinationsfußball fort, konnten bis zur 16. Minute auch fünf Eckbälle auf ihr Konto buchen, die aber leider in keinster Weise erfolgreich waren. Dann aber in der 16. Minute ein Angriff der Normannen: Patrick Lämmle bediente Felix Bauer, der sich auf der rechten Außenbahn gut durchsetzte und nach innen auf den mitgelaufenen Simon Knecht flankte, der den Ball zum 1:1 flach ins linke Eck hämmerte. Die Normannen wollten nun den Führungstreffer und hätten durch Dominik Pfeifer nachlegen können, doch sein Abschluss wurde gerade noch auf der Torlinie geblockt. Im Gegenzug gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Jean-Gabriel Dussot konnte sich auf der linken Außenbahn durchsetzen, flankte nach innen, wo sich Marc Rubio großer Freiheit erfreute und sich per Kopf mit dem 2:1 bedankte. In der 44. Minute hätte es fast zum Ausgleich für die Gäste gereicht.

Linx dem dritten Treffer näher

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber die Chance zum 3:1 durch einen Freistoß von Schmider, den Yannick Ellermann bravourös zur Ecke klären konnte. In der 64. Minute hatten die Normannen Glück, als sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten und drei Linxer Torschüsse gerade noch abwehren konnten. Nach der Umstelllung auf eine Dreierkette bliesen die Normannen zur Schlussoffensive und ließen den Gastgebern kaum mehr Zeit zum Durchatmen. Zunächst hatte Efendi Erol mit einem Kopfball Pech, dann wurde Serkan Uygun im Strafraum regelrecht umgerissen, was durchaus geahndet hätte werden können. In der 90. Minute zwang Serkan Uygun mit einer Granate Huelsmann zu einer Glanzparade. Auch Ellermann blieb am Ende beim letzten Torversuch glücklos.

SV Linx – Normannia Gmünd 2:1



Tore: 1:0 Marc Rubio (7.), 1:1 Simon Knecht (16.), Marc Rubio (25.)

Normannia Gmünd: Yannik Ellermann, Stephan Fichter, Daniel Stölzel (68. Serkan Uygun), Patrick Lämmle, Daniel Glück (46. Toni Suddoth), Fabian Kianpour, Marvin Gnaase, Simon Knecht (65. Efendi Erol), Andreas Mayer, Dominik Pfeifer (83. Simon Fröhlich), Felix Bauer